Gempa M7,5, BMKG Keluarkan Peringatan Tsunami di Sejumlah Daerah

Tim Okezone, Okezone · Selasa 14 Desember 2021 10:39 WIB
https: img.okezone.com content 2021 12 14 337 2516648 gempa-m7-5-bmkg-keluarkan-peringatan-tsunami-di-sejumlah-daerah-31dLBD8KKw.jpg Illustrasi (foto: dok Okezone)
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JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk wilayah Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

"Peringatan Dini #Tsunami untuk wilayah: MALUKU, NTB, NTT, SULSEL, SULTRA," tulis BMKG, Selasa (14/12/2021).

 Breaking News: Gempa Magnitudo 7,5, Peringatan Tsunami Dikeluarkan di Sulsel, NTT, Sultra, NTB dan Maluku

Gempa terjadi pada pukul 10:20 WIB, Lokasi: 7.59 LS, 122.26 BT (112 km BaratLaut LARANTUKA-NTT), Kedalaman: 12 Km #BMKG.

(wal)

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