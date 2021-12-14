JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk wilayah Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.
"Peringatan Dini #Tsunami untuk wilayah: MALUKU, NTB, NTT, SULSEL, SULTRA," tulis BMKG, Selasa (14/12/2021).
Breaking News: Gempa Magnitudo 7,5, Peringatan Tsunami Dikeluarkan di Sulsel, NTT, Sultra, NTB dan Maluku
Gempa terjadi pada pukul 10:20 WIB, Lokasi: 7.59 LS, 122.26 BT (112 km BaratLaut LARANTUKA-NTT), Kedalaman: 12 Km #BMKG.
(wal)
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