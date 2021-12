JAKARTA – Media sebagai alat atau sarana penyalur informasi berperan penting bagi masyarakat dalam memperkuat literasi, termasuk soal mitigasi bencana. Hal ini berkaca dari bencana erupsi Gunung Semeru pada 4 Desember 2021.

Ahli Geologi dan Vulkanologi, Surono mengatakakan, masyarakat telah percaya dan menjadikan media bukan hanya tontonan tetapi juga sebagai tuntunan. Namun, terkadang masih banyak ditemukan kesalahpahaman antara masyarakat dengan media bahkan dengan para ahli.

Menurut Surono, setelah bencana terjadi banyak yang mencari-cari pihak yang bisa disalahkan. Padahal, bukan itu yang harusnya dikejar. “Terus nuduh enggak ada warning. Saking gampangnya kalau sudah terjadi bencana nyari yang salah siapa, kan di Indonesia gitu. Dari dulu sampai sekarang begitu ada bencana, ‘siapa yang harus saya salahkan?’. Tahu saja enggak permasalahannya," ujarnya dalam Special Dialogue Okezone.

Surono mengaku dirinya senang mengkritik media dalam pemberitaan. Apalagi terkadang sering terjadi kesalahpahaman antara media dengan para ahli.

"Inilah, saya senang kritik media dalam pemberitaan misalnya, jangan lah bad news is good news. Media itu jangan mewawancarain ahli yes or no, ya atau tidak. Ya atau tidak di diskusi ilmiah itu bukan jawaban iya atau tidak, ada keterangan. Saya kadang kadang kesal sekali kepada wartawan yang hebat-hebat itu menjawab sebuah proses hanya dengan multiple choice, yes or no, bener atau salah,” ucapnya.

“Nah yang harus diyakinkan juga ahlinya bukan hanya masyarakatnya saja. Ini hasil riset atau prediksi atau early warning. Jangan juga ditelan bahwa itu hasil riset seolah-olah early warning bahwa akan terjadi dalam beberapa saat lgi ya paniklah masyarakat," sambungnya. Kesalahpahaman yang beredar luas antara ahli, masyarakat dan media akhirnya membuat masyarakat menjadi tidak percaya kepada ahli atau bahkan kepada media. "Akhirnya masyarakat tidak mau denger lagi orang ilmiah, saya mengerti kenapa masyarakat itu lebih percaya dukun, karena saya pelajari. Oh ternyata ilmuan itu seneng yang hebat-hebat, itu adalah hal yang tidak dimengerti. Akhirnya karena rumetnya ini, masyarakat datang ke dukun yang bahasanya mudah mengerti," tutupnya.