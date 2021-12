TINGKAT kriminal dari satu negara ke negara lain sangat beragam. Hal dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti angka kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan dan pengangguran cenderung meningkatkan tindakan kriminal di suatu negara. Berikut daftar negara dengan tingkat kriminal paling tinggi melansir worldpopulationreview.com :

1. Venezuela

Venezuela menempati peringkat pertama di dunia dengan tingkat kriminal tertinggi pada 2021. Venezuela mempunyai indeks kriminal 83,76. Tinggi kasus kriminal di Venezuela dikaitkan dengan korupsi, sistem peradilan yang cacat, hingga kontrol senjata yang buruk.

2. Papua New Guinea

Papua New Guinea memiliki indeks kriminal 80,79. Angka ini menempatkan Papua New Guinea pada peringkat kedua sebagai negara dengan tingkat kriminal tinggi. Tindakan kriminal dengan kekerasan banyak terjadi Papua New Guinea. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan sosial, ekonomi serta politik. Korupsi juga banyak terjadi di kota-kota dan berkontribusi terhadap tingginya angka kriminal.

3. Afrika Selatan

Negara berikutnya yang mempunyai tingkat kriminal tinggi adalah Afrika Selatan. Afrika Selatan mempunyai indeks kriminal sebesar 76,86. Tingginya kasus penyerangan, pemerkosaan, pembunuhan, dan tindakan kekerasan di Afrika Selatan dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat kemiskinan yang tinggi.

4. Afghanistan Afghanistan menempati tingkat kriminal tertinggi keempat di dunia. Indeks kriminal Afghanistan adalah 76,31. Tindakan kriminal di Afghanistan meliputi korupsi, pembunuhan, perdagangan narkoba, hingga pencucian uang. Diketahui, Afganistan memasok opium ilegal pada 2020. Pengangguran yang tinggi menambah tingkat kriminal di negara ini. 5. Honduras Dengan indeks kriminal 74,54, Honduras menempati peringkat kelima. Tahun 2012 merupakan puncak tindakan kriminal. Kala itu, terjadi sekitar 20 pembunuhan per hari di Honduras. Penegakan hukum yang lemah membuat negara ini menjadi pintu masuk yang mudah bagi perdagangan obat-obatan terlarang.