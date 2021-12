TUGAS utama telik sandi ialah menafsirkan rangkaian kejadian. Namun, penafsiran seorang intelijen juga tak dapat dihindarkan dari unsur bias dan kesalahan.

Untuk meminimalisir kurangnya tingkat fokus tersebut, Benny Moerdani yang saat itu menjabat sebagai Kepala BAIS bersama dengan perwira-perwiranya kemudian minum banyak multivitamin sebelum mengikuti rapat.

Hal itu diuturkan Laksmana Madya TNI Soedibyo Rahardjo, dikutip dari buku ‘Benny Moerdani yang Belum Terungkap’.

Baca juga: Kisah LB Moerdani Ternyata Pernah Ikuti Pendidikan Intelijen di Amerika

“Di Bais Benny bersama perwira-perwiranya bisa rapat hingga larut malam, sampai-sampai harus minum sepuluh kapsul vitamin sebelum rapat,” kata Soedibyo.

Multivitamin tersebut terdiri dari Supradyn, Omega 3, Vitamin E, Vitamin C, Vitamin B kompleks dan Ginseng.

Soedibyo menambahkan, pernah suatu hari Benny memulai rapat pukul 11 malam. Seorang perwira intelijen bertanya mengapa tidak besok saja rapatnya, Benny menjawab dingin.

“Kalau ada jam 25 pun akan saya pakai,” ujar Soedibyo dalam tulisan “We never ask such silly question anymore. Its done.”