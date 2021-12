JENDERAL TNI (Purn) Leonardus Benyamin Moerdani atau yang dikenal dengan panggilan Benny Moerdani di kalangan sipil maupun militer tentu sudah tidak asing lagi. Dia merupakan salah satu tokoh militer paling berpengaruh di masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Sepak terjangnya di medan operasi tak perlu diragukan lagi. Mengutip dari buku ‘Benny Moerdani yang Belum Terungkap’, Badan Intelijen Strategis (BAIS) yang dibagun olehnya bukannya tanpa latar belakang. Pada usia 28 tahun dengan pangkat kapten, rupanya Benny mengikuti pendidikan di Fort Benning, pangakalan militer di Georgia, AS.

Meskipun di sana hanya enam bulan, namun Benny menekuni ilmu telik sandi yang dijalankan oleh pasukan komando Infantry Officers Advanced Course.

Marsekal Muda Purnawirawan Teddy Rusdy berujar bahwa Benny seperti haus akan ilmu militer dikutip dari buku Benny Moerdani yang Belum Terungkap.

“Pak Benny memilih sekolah intelijen, marinir serta penjinakkan bahan peledak di bawah air,” kata Teddy.

Selepas dari Georgia, Benny Moerdani mengikuti pendidikan intelijen angkatan laut di pangkalan US Navy’s Little Creek Base di Virginia, AS.

Pelatihan berlanjut di Fort Knox Kentucky, AS selama 10 pekan dalam kesatuan militer 101 Airborne Division. “Ia mengikuti latihan terjun dan memantapkan pengalamannya,” kata Soedarso dalam buku L.B. Moerdani: Pengabdian Tanpa Akhir. Tidak lupa juga Laksmana Madya TNI Soedibyo Rahardjo, mantan Direktur B BAIS mengatakan bahwa setelah Benny pulang dari Amerika, ia pernah menanamkan pesan kepada nya untuk terus bekerja cermat di belakang layar tanpa menampilkan diri.