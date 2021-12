LUMAJANG - Sebuah kisah memilukan namun mengharukan menimpa wanita bernama Rumini (28), yang tewas saat terjadinya erupsi Gunung Semeru, Sabtu (4/12/2021).

Rumini diketahui tewas bersama Ibunya, Salamah (71). Saat ditemukan, jasad Rumini terlihat sedang memeluk sang Ibu di dapur rumah mereka.

Rupanya, Salamah tidak lagi mampu berjalan saat Gunung Semeru meletus. Rumini diberikan pilihan untuk melarikan diri atau meniaga sang Ibu.

Namun, akhirnya Rumini memilih untuk tetap bersama Ibunya di saat wedhus gembel mulai mendekat. Kisah ini menjadi perbincangan hangat di media sosial.

Banyak warganet yang menyebarkan kisah Rumini ke akun masing-masing, dan menganggap Rumini sebagai sosok teladan dan patut ditiru.

"i wish i could love my mom like Rumini loves her mother :') Rest in peace Rumini & Rumini's mom," ungkap akun Twitter @zeeddann dengan emotikon bunga mawar.

"imagine the last conversation of rumini and her mama, rest in love beauty souls," kata akun Twitter lain @usernumb_.

Sebelumnya, Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari melaporkan jumlah korban meninggal akibat erupsi Gunung Semeru sebanyak 22 orang. Sementara itu, 27 orang lainnya masih dinyatakan hilang. “ Dari update data pukul 17.30 WIB, jumlah korban meninggal yang dilaporkan oleh Pusdalops BNPB itu 22 orang,” ungkap Aam pada Konferensi Pers: Perkembangan Hari Ketiga Pasca Erupsi Gunung Semeru, Senin, 6 Desember 2021.