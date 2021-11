JAKARTA - Kisah pernikahan poligami sering kali membangkitkan rasa ingin tahu orang. Bagaimana pelakunya menjalankan kehidupan pernikahan dengan lebih dari satu istri bahkan sampai empat orang istri sekaligus. Apalagi, ternyata ada pria pelaku poligami yang memiliki istri puluhan orang. Berikut sederet pria yang menerapkan praktik poligami dengan istri terbanyak.

1. Ziona Chana

Seorang pria asal Mizoram India, Ziona Chana (76) tercatat memiliki 39 istri. Chana merupakan pemimpin sekte agama yang mempraktikkan poligami dan dikenal sebagai kepala keluarga terbesar di dunia. Total anggota keluarganya berkisar 167 orang. Saat terkonfirmasi meninggal dunia, Chana meninggalkan 39 istri, 98 anak, dan 36 cucu. Berbagai laporan berita lokal menyebut Chana memegang "rekor dunia" karena jumlah keluarganya yang begitu besar, namun tidak jelas rekor dunia mana yang dimaksud. Keluarga tersebut juga dilaporkan pernah tampil dua kali dalam acara televisi populer “Ripley's Believe it or Not”. Konon, aturan yang memperbolehkan seorang laki-laki berpoligami datang dari kakek Chana pada tahun 1942.

Baca juga: Sejumlah Negara Legalkan Poligami, Ini Syaratnya

2. Deta Raya

Usia tidak menjadi batasan untuk melakukan praktik poligami. Hal itu dialami oleh Deta Raya. Deta merupakan pria asal Sumba, NTT yang mempunyai istri sebanyak 12 orang meskipun usianya telah menginjak 72 tahun. Memiliki 12 istri, 52 anak, dan 212 cucu, membuat Deta Raya bahagia. Pasalnya, ia mampu memenangkan pemilihan kepala desa Waiha periode 2009-2014 lalu dengan suara meyakinkan.

Baca juga: Kisah Syekh Saudi dan 3 Istri Asal Indonesia Hidup Rukun dalam Satu Atap, Ini Rahasianya

3. Otong Gunawan

Otong Gunawan adalah lelaki kelahiran Bekasi, Jawa Barat, 16 Juni 1949. Otong Gunawan mengaku pernah menikahi 37 orang wanita sepanjang hidupnya. Dia mendapat julukan Raja Poligami Indonesia. Namun sejak 2012, Otong Gunawan berhenti melakukan poligami lantaran penyakit diabetes yang dideritanya.

4. Winston Blackmore Pemimpin keluarga Mormon raksasa di kota Bountiful, British Columbia, Winston Blackmore (64) diduga memiliki istri sebanyak 27 orang dan 150 anak. Dengan banyaknya istri yang dimiliki, Blackmore tercatat sebagai keluarga poligami terbesar di Kanada. Melansir China Press, Blackmore adalah seorang uskup dari gereja Mormon lokal. Para anggotanya adalah fundamentalis poligami dan pengikut Blackmore. 5. Warrent Steed Jeff Jeff adalah sorang pemimpin gereja sebelum akhirnya dihukum karena telah menikahi perempuan muda dalam jumlah banyak. Perempuan muda yang ia nikahi berusia sekitar 12 tahun hingga 14 tahun dari 20 istrinya. Tercatat Jeff telah menikahi 80 perempuan. Lebih mengejutkan, 29 istri ternyata mantan ibu tirinya yang telah menikah dengan sang ayah, Rulon Jeff. Dari pernikahannya tersebut Jeff dikaruniai lebih dari 200 anak. Baca juga: 3 in 1, Pria Ini Nikahi 3 Wanita Sekaligus dalam Satu Upacara untuk Menghemat Uang 6. Mohammed Bello Mohammad Bello adalah pria Nigeria yang memiliki 130 istri dan 203 anak. Ia pun menjadi sosok yang kontroversial di masyarakat. Pasalnya, Bello merupakan seorang pemuka agama sekaligus tabib terkenal. Bello mengatakan bahwa banyak anak dan istri adalah misi hidupnya. Namun, Bello bercerai 10 kali dari 130 kali pernikahannya. Baca juga: 5 Kisah Viral Pasangan Berpoligami 7. Eyang Subur Eyang Subur merupakan seorang penasehat spiritual sekaligus pengusaha. Pria kelahiran Jombang Jawa Timur ini mulai dikenal setelah konfliknya dengan salah salah satu artis papan atas. Eyang Subur tercatat pernah menikah 25 kali. Namun saat ini, istrinya hanya tinggal 8 orang. 8. Brigham Young Brigham Young adalah Presiden gereja Mormon. Dia mendirikan Salt Lake City di Utah dan menjabat sebagai wilayah gubernur pertama Utah. Brigham telah menikahi 55 wanita, dan 54 di antaranya menjadi penganut Mormonisme. Pada saat tutup usia, ia telah menjadi ayah dari 56 anak. Baca juga: Rey Utami Ikhlas Dipoligami, Netizen: Nanti Benaran Terjadi, Nangis