JAKARTA - Peristiwa tidak mengenakan terjadi kepada seorang wanita yang mengalami pelecehan seksual di mana pantatnya dipegang oleh pria tidak dikenal.

Keluarga korban mengunggah foto pelaku beserta informasi bahwa adik perempuannya yang dilecehkan saat sedang mengantre di Bank BUMN cabang Juanda, Bekasi.

(Baca juga: 45 Mahasiswi di Bali Jadi Korban Pelecehan Seksual, Pelaku Mahasiswa hingga Dosen)

"Orang ini baru saja grepe pantat adik saya. Ditegur, malah marah balik. Lokasi di KCP Juanda Bekasi. Ada yang kenal? Saya butuh nama dan alamatnya. Saya mau samperin. Saya mau perkarakan," tulis akun Twitter @rebornblessing, dikutip Minggu (28/11/2021).

(Baca juga: Cemburu Baca Chat Mesra, Suami Telanjangi Istri Lalu Seret ke Rumah Selingkuhannya)

Saat ditegur, alih-alih mengaku salah, pria ini justru malah memarahi balik korban. Dirinya bahkan didukung oleh sejumlah temannya di lokasi kejadian.

"Saat ditegur pula, teman-temannya pada datang belain. Mereka bilang kalau adik saya jangan bikin rusuh di tempat umum. Anj*** emang," lanjutnya.

Adiknya sendiri mengalami trauma akibat kejadian ini. Pasca dipegang, akun ini menulis bahwa adiknya sedang menangis sesungukan.

"Kondisi adik saya saat ini nggak baik-baik aja. Masih trauma dan sesenggukan. Kalo ada informasi soal bapak ini, tolong beritahu saya. Terima kasih," ujar akun tersebut.

Saat ini akun tersebut masih berusaha mengusut pelaku. Dirinya tidak mau menyelesaikan kasus pelecehan ini dengan kekeluargaan karena menganggap pelaku tidak layak diperlakukan seperti itu.

"Gak ada ya istilah selesaikan secara kekeluargaan.

1. Dia bukan keluarga saya

2. Waktu ngelakuin itu, dia gak mikirin keluarga saya

3. Waktu ngelakuin itu, gak yakin saya dia mikirin keluarganya," pungkasnya.

Beragam komentar warganet menghiasi peristiwa ini. Mayoritas memberi empati kepada korban dan mengutuk pelaku atas kejadian ini.

"Setuju bgt, pelecehan seksual gabisa diselesaikan secara kekeluargaan, enak aja udah grepe dan bikin anak orang trauma terus cuma damai2 aja. My heart goes to your sister, hope she’ll be okay," kata akun @fyeahnav.

"Satu nusa satu bangsa, istilah damai pakai kekeluargaan ini udah basi. Pelecehan seksual kelas kriminal terendah. Mesti diusut sih, apalagi mukanya jelas gitu," tutur akun @windology. (fmi)