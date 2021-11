JAKARTA - Pemerintah terus penuhi kebutuhan untuk program vaksinasi di Indonesia. Dalam perkembangan terkini, Badan POM telah mengeluarkan emergency use of authorization (EUA) Vaksin Covovax pada tanggal 17 November 2021. Vaksin Covid-19 ke-11 yang mendapatkan EUA ini diproduksi oleh Serum Institute of India.

"Peruntukannya bagi masyarakat berusia 18 tahun ke atas. Pemberian vaksinnya sendiri akan dilakukan sebanyak 2 dosis dengan rentang interval dosis pertama dan kedua selama 21 hari," Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangannya, Jumat (26/11/2021).

Di samping itu, target vaksinasi secara nasional saat ini untuk dosis 1 yaitu 60% di Bulan November dan 70% di Bulan Desember dari target populasi atau dari total 208 juta penduduk yang memenuhi kriteria vaksinasi.

"Saat ini stok vaksin terus bertambah untuk mendukung pencapaian target vaksinasi secara nasional," tambah Wiku.

Baca juga: Akselerasi Kekebalan Komunal, BIN Daerah Babel Gelar Vaksinasi di 3 Titik

Di Desember nanti ketersediaan vaksin akan bertambah sekitar 102 juta dosis baik yang berasal dari skema pembelian maupun hibah.

Baca juga: Jepang Ubah Keraguan Terhadap Vaksinasi Jadi Keberhasilan, Ini Caranya

Selain itu, pemerintah juga melakukan upaya lain seperti penyediaan minimal 1 unit cold chain di setiap gudang penyimpanan di provinsi, mendorong penggunaan vaksin dengan memberdayakan unsur TNI/Polri dan kementerian dan lembaga lain, dan mendorong kepala daerah untuk menyerap vaksin yang ada segera dan memberi edukasi pada masyarakat terkait manfaat untuk divaksin. Upaya percepatan vaksinasi akan terus dilakukan di setiap daerah, di mana saat ini 26 Ibu Kota Provinsi di Indonesia telah mencapai target lebih dari 70% target vaksinasi per daerah di November ini. "Diharapkan capaian 70% ini akan tercapai pada seluruh daerah di akhir tahun ini," pungkasnya. Baca juga: Kejar Target 70% Vaksinasi, Jokowi Minta Jajarannya Proaktif Jemput Bola