SEORANG ibu merupakan segalanya bagi anak. Apa pun dilakukan anak untuk kebahagiaan ibunya.

Mulai dari memberi bantuan untuk meringankan bebannya sampai memberikan pembelaan saat sang ibu menghadapi perilaku pemerkosaan seperti yang dilakukan seorang bocah hingga tewas oleh kekejaman pelaku.

Berikut beberapa kisah anak yang membela ibunya.

1. November 2021

Anggota DPR RI Arteria Dahlan menjadi sorotan ketika membela sang ibu yang dimaki oleh seorang wanita yang mengaku anak jenderal TNI bintang 3. Baru-baru ini Arteria Dahlan terlibat cekcok dengan seorang wanita di Bandara Soekarno Hatta. Hal tersebut diketahui dari unggahan video di Instagram milik @ahmadsahroni88 yang juga merupakan anggota DPR RI.

Dalam video tersebut, wanita itu terlihat emosi dengan meneriaki Arteria dan sang ibu karena dianggap menghalangi jalan. Wanita itu juga melontarkan makian kepada ibu Arteria. Arteria yang tak terima hal tersebut kemudian membela sang ibu.

Tindakan pembelaan anak terhadap ibu juga dilakukan seorang pemuda berinisial AM, warga Taliwang, Sumbawa Barat. Sayangnya, aksi bela ibu AM justru merupakan tindak kriminal. AM (18) membacok DI (28) lantaran tak terima ibunya dibentak dan dipukul oleh DI. Peristiwa berawal ketika DI berselisih dengan ibu AM. Sang ibu bermaksud untuk mengklarifikasi ponselnya yang hilang.

Namun DI tidak terima dituduh menyembunyikan telepon genggam itu. Pertengkaran pun tak terhindarkan. Kemudian ibu AM menceritakan kepada anaknya bahwa DI membentak hingga hendak memukulnya. Mendengar hal itu, AM mendatangi DI. Dengan sebilah badik, AM membacok korban sehingga melukai kepala dan lutut bagian kiri. Pelaku bersama barang bukti telah diamankan di Mapolres Sumbawa Barat.

2. Oktober 2020 RA (9) tewas ketika berusaha menolong sang ibu D (28) yang akan diperkosa. RA tewas dibacok pelaku berinsial SA (36), ketika berusaha melawan pelaku yang akan memperkosa ibunya di rumah, di Kecamatan Birem Bayuen, Aceh Timur. Ibu korban yang tanpa busana dan dalam keadaan terluka melarikan diri dan melaporkan kejadian yang menimpa dirinya ke warga setempat. Jenazah RA dibawa pelaku serta dibuang ke sungai. Korban berhasil ditemukan oleh Tim SAR dibantu masyarakat. Berdasarkan hasil visum, ditemukan beberapa luka akibat benda tajam di wajah dan leher korban. Sementara pelaku SA berhasil diringkus pihak Polsek Birem Bayeun dibantu Polres Kota Langsa.