JAKARTA - iNews kembali menggelar acara penghargaan Indonesia Awards 2021. Penghargaan itu sebagai wujud komitmen saluran televisi berita yang berperan aktif dalam usaha melawan Covid-19. Acara ini mengangkat tema Outstanding Leader in Pandemic Crisis : The Power of Vision and Resilience to Get Through Tough Times.

Indonesia Awards 2021 ini dianugerahkan kepada tokoh nasional dan daerah yang telah menunjukkan langkah-langkah responsif, antisipatif, dan kolaboratif di masa pandemi Covid-19.

Awards juga diberikan kepada perusahaan atau organisasi yang telah menunjukkan keberhasilan dalam langkah strategis inovatif terhadap proses bisnis atau menunjukkan inisiatif inovasi tertentu pada suatu fungsi manajemen yang bersifat strategik, sehingga berdampak signifikan mengangkat kinerja perusahaan di masa pandemi Covid-19.

"Saya berharap Indonesia Awards 2021 ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk selalu berkarya dan mengukir prestasi yang berkualitas," ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

Awards tahun ini diberikan kepada 22 kepala daerah, baik di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Mereka lolos dalam penjurian yang melibatkan Dr Wahyu T Setyobudi, Strategic Transformation and Innovation Researcher PPM Manajemen, dan Dr Sri Bramantoro, Deputy Head of Doctoral Program at BINUS Doctor of Research in Management, yang menguji visi, karakter, dampak, serta inovasi dan kolaborasi.

Baca Juga : Terima Penghargaan Indonesia Awards 2021, Ridwan Kamil: Bekerja karena Kewajiban dan Kemuliaan

Ada banyak langkah yang diambil di tengah keterbatasan mengatasi dampak pandemi. Uniknya, ada banyak daerah yang meluncurkan inovasi, karena “dipaksa” oleh situasi pandemi. Musibah menjadi hikmah.

Di level nasional, ada 4 kategori yang disematkan. Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo dan Dirjen OTDA 2010-2014 Profesor Djohermansyah Djohan memilih pejabat publik, tokoh sosial, tokoh profesional, dan perusahaan negara peduli pandemi, yang semuanya diukur dari kemampuan menginspirasi, serta memimpin perubahan untuk beradaptasi sehingga mampu bertahan bahkan unggul dalam kondisi pandemi yang menekan. Berikut daftar lengkap penerima Indonesia Award 2021: - Penghargaan Nasional 1. Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, menerima penghargaan Outstanding Public Official Leader 2. Dr. Ahmad Kusumatmadja, Tim Pengembang Genose UGM, menerima penghargaan Outstanding Professional Figure 3. Dr. Ariani, Pendiri Komunitas Plasma Hero, menerima penghargaan Outstanding Official Figure 4. Sunarso, Direktur Utama BRI, menerima penghargaan Outstanding Corporate Social Responsibility In Handling Pandemic - Penghargaan Daerah Terbaik [Kategori Economic Recovery] 1. Ridwan Kamil, Pemprov Jawa Barat, menerima penghargaan Innovation In Cultural Preservation 2. Rusdy Mastura, Pemprov Sulawesi Tengah, menerima penghargaan Advancing Smart Villages To Drive Economic Growth 3. Andi Sudirman Sulaiman, Pemprov Sulawesi Selatan, menerima penghargaan Tourism And Creative Economy Acceleration 4. Ali Baal Masdar, Pemprov Sulawesi Barat, menerima penghargaan Digital Empowerment Initiatives 5. Mahyedi Ansharullah, Pemprov Sumatra Barat, menerima penghargaan Syariah Economy Implementation 6. Riza Herdavid, Pemkab Bangka Selatan, menerima penghargaan Joint Initiatives For Local Product Empowerment Kategori Digital Transformation 1. Integrated Digital Public Service System, PEMPROV KEPULAUAN RIAU,GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,ANSAR AHMAD 2.POPULATION ADMINISTRATION SYSTEM FOR INLAND AND BORDER AREA, PEMPROV KALIMANTAN UTARA, GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, ZAINAL ARIFIN PALIWANG 3.INTEGRATED DATA INFORMATION SYSTEM,PEMKAB BANGKA TENGAH, BUPATI BANGKA TENGAH, ALGAFRY RAHMAN 4.RESIDENT ADMINISTRATION SYSTEM, PEMKOT PALU,WALI KOTA PALU,HADIANTO RASYID 5.Public Service Mall Initiative, PEMKOT TANGERANG SELATAN,WALIKOTA TANGERANG SELATAN,BENYAMIN DAVNIE 6.MANAGEMENT SYSTEM OF LOCAL GOVERMENT REVENUE , PEMKAB DAIRI, BUPATI DAIRI,EDDY KELENG ATE BERUTU 7.Tax Management Digital System, PEMKAB BATUBARA,BUPATI BATUBARA, ZAHIR M. AP. Kategori Public Health Care 1. IMMEDIATE RESPONSE IN PANDEMIC PREVENTION,PEMPROV BANTEN,GUBERNUR BANTEN,WAHIDIN HALIM 2.PROMOTING COMMUNITY ENGAGEMENT IN PANDEMIC PREVENTION,PEMKOT SEMARANG,WALI KOTA SEMARANG,HENDRAR PRIHADI 3 ENCOURAGING PUBLIC PARTICIPATION TO ACCELERATE PANDEMIC RECOVERY,PEMKAB KUDUS,BUPATI KUDUS,HM HARTOPO 4.HANDLING THE PANDEMIC THROUGH MAKASSAR RECOVER PROGRAM, PEMKOT MAKASSAR,WALI KOTA MAKASSAR,M. RAMDHAN POMANTO 5.RECOVERY STRATEGY IN PANDEMIC,PEMKOT MALANG,WALI KOTA MALANG,SUTIAJI. Kategori Social Welfare 1.UNIFIED VISION OF EDUCATION AND INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT, PEMKAB KEPULAUAN YAPEN,BUPATI KEPULAUAN YAPEN,TONNY TESAR 2.CRISIS MANAGEMENT IN MICRO LEVEL,PEMKAB OGAN KOMERING ULU TIMUR,BUPATI OKU TIMUR,LANOSIN HAMZAH 3.SOCIETY EMPOWERMENT BASED ON LOCAL COMMODITY,PEMKAB BENER MERIAH,BUPATI BENER MERIAH,,DAILAMI 4.OUTSTANDING YOUNG LEADER IN GOVERMENT MANAGAMENT FIELD,PEMKAB MAJENE,WAKIL BUPATI MAJENE,ARISMUNANDAR, S. STP COLLABORATIVE AND SINERGETIC STAKEHOLDER PARTNERSHIP 1 BADAN NARKOTIKA NASIONAL,KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,KOMISARIS JENDERAL POLISI DR. PETRUS REINHARD GOLOSE 2.POLRESTA SIDOARJO,KEPALA POLRESTA SIDOARJO,KOMISARIS BESAR POLISI KUSUMO WAHYU BINTORO Penghargaan Khusus [Kategori Collaborative And Sinergetic Stakeholder Partnership] 1. Badan Narkotika Nasional RI, Kepala BNN RI, Komjen Pol. Petrus Reinhard Golose 2. Polresta Sidoharjo, Kapolresta Sidoharjo, Komjen Pol. Kusumo Wahyu Bintoro