JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerima penghargaan Indonesia Awards 2021 dalam kategori economic recovery, yakni Innovation In Cultural Preservation, Rabu (24/11/2021). Penghargaan itu diselenggarakan iNews sebagai wujud komitmen saluran televisi berita yang berperan aktif dalam usaha melawan Covid-19.

"Alhamdulillah iNews memberikan penghargaan Indonesia Award kepada pemerintah daerah, nah salah satunya Jawa Barat untuk merecovery ekonomi khususnya di bidang recovery ekonomi pariwisata," ujarnya di iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu (24/11/2021).

Menurut Ridwan Kamil, penghargaan merupakan sebagai bentuk apresiasi kepada mereka yang telah bekerja keras. Penghargaan juga dapat menjadi motivasi untuk terus berkarya. Termasuk perhelatan Indonesia Awards 2021 kali ini yang temanya tak jauh dari pandemi, yakni Outstanding Leader in Pandemic Crisis : The Power of Vision and Resilience to Get Through Tough Times.

"Ibaratnya jadi kayak bensin. Jadi punya bahan bakar untuk terus berkarya dan bersemangat karena pernah diapresiasi. Saya punya prinsip hidup kerja itu tidak untuk cari pujian atau penghargaan. Kerja baik itu karena kewajiban dan kemuliaan. Tapi, kalau dikasih penghargaan alhamdulillah berarti ada yang memperhatikan. Ini juga kerja semua orang," katanya.

Indonesia Awards 2021 ini dianugerahkan kepada tokoh nasional dan daerah yang telah menunjukkan langkah-langkah responsif, antisipatif dan kolaboratif di masa pandemi Covid-19.

Awards juga diberikan kepada perusahaan atau organisasi lainnya yang telah menunjukkan keberhasilan dalam langkah-langkah strategis inovatif terhadap proses bisnis atau menunjukkan inisiatif inovasi tertentu pada suatu fungsi manajemen yang bersifat strategik, sehingga berdampak signifikan mengangkat kinerja perusahaan di masa pandemi Covid-19. "Saya berharap Indonesia Awards 2021 ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk selalu berkarya dan mengukir prestasi yang berkualitas," ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo.