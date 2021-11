JAKARTA - Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sempat dibanding-bandingkan dengan pendahulunya, yakni Presiden Soeharto dan Presiden B.J. Habibie.

Namun, alih-alih merasa tersinggung, Gus Dur dengan mudah membuat candaan terkait perbandingan ini, seperti yang diwartakan nu.or.id.

Gus Dur melontarkan kritik dengan humor. Gus Dur yang menertawakan dirinya sendiri justru mampu menyadarkan pejabat-pejabat negara untuk juga menertawakan dirinya sendiri.

Salah satu humor Gus Dur yang menertawakan diri sendiri seperti pernah diceritakan Gus Dur sendiri berikut ini:

“Pak Harto dulu presiden new order. Pak Habibie, presiden in order, boleh juga out of order," kata Gus Dur.

“Lalu saya sendiri?”

“Saya presiden no order,” ucap Gus Dur.

(Ari)