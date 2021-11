JAKARTA - Tahun 2021 segera berlalu, tetapi pandemi Covid-19 yang sudah bersama kita hampir dua tahun belum juga usai. Tetapi kerja sama semua pihak, termasuk kepatuhan masyarakat, membuat penyebaran terus menurun.

Penurunan penyebaran Covid-19 di Indonesia yang memukul sendi sosial dan ekonomi, mulai menunjukkan optimisme. Jalan 2022 mulai datar dan sedikit lapang. Para Kepala Daerah kembali bersiap menghela pasukan memulihkan hal-hal yang sempat terganggu karena hantaman pandemi.

Penghujung tahun ini, iNews kembali datang dengan Indonesia Awards 2021, sebagai wujud komitmen saluran televisi berita yang berperan aktif dalam usaha melawan Covid-19. Temanya tak jauh dari pandemi, Outstanding Leader in Pandemic Crisis : The Power of Vision and Resilience to Get Through Tough Times.

Indonesia Awards 2021 dianugerahkan kepada tokoh nasional dan daerah yang telah menunjukkan langkah-langkah responsif, antisipatif dan kolaboratif di masa pandemi Covid-19.

Awards juga diberikan kepada perusahaan atau organisasi lainnya yang telah menunjukkan keberhasilan dalam langkah-langkah strategis inovatif terhadap proses bisnis atau menunjukkan inisiatif inovasi tertentu pada suatu fungsi manajemen yang bersifat strategik, sehingga berdampak signifikan mengangkat kinerja perusahaan di masa pandemi Covid-19.

“Saya berharap Indonesia Awards 2021 ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk selalu berkarya dan mengukir prestasi yang berkualitas”, ungkap Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

Awards tahun ini diberikan kepada 22 Kepala Daerah tingkat Propinsi, Kota, dan Kabupaten. Mereka lolos dalam penjurian yang melibatkan Dr. Wahyu T Setyobudi, Strategic Transformation and Innovation Researcher PPM Manajemen, dan Dr. Sri Bramantoro, Deputy Head of Doctoral Program at BINUS Doctor of Research in Management, yang menguji visi, karakter, dampak, serta inovasi dan kolaborasi.

Ada banyak langkah yang diambil di tengah keterbatasan mengatasi dampak pandemi. Uniknya, ada banyak daerah yang meluncurkan inovasi, karena “dipaksa” oleh situasi pandemi. Musibah menjadi hikmah.

Sedangkan di level nasional, ada 4 kategori yang disematkan. Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo dan Dirjen OTDA 2010-2014 Profesor Djohermansyah Djohan memilih pejabat publik, tokoh sosial, tokoh profesional, dan, perusahaan negara peduli pandemi, yang semuanya diukur dari kemampuan menginspirasi, serta memimpin perubahan untuk beradaptasi sehingga mampu bertahan bahkan unggul dalam kondisi pandemi yang menekan. Siapa saja Kementerian, Lembaga, dan Kepala Daerah yang memperoleh anugerah Indonesia Awards 2021, saksikan Malam Puncak Penganugrahannya pada Rabu, 24 November 2021 pukul 21.00 – 22.30 WIB hanya di televisi berita milik MNC Group, iNews. Dimeriahkan oleh Novia, Ndar Boty, Mahalini, Gus Miftah, Hotman Paris, Jarwo Kuwat, Nunung, Ojip Ismaputra dan Akhmad Fadli. Anda yang memiliki mobilitas dan tidak sempat menyimak di depan layar kaca, dapat mengikuti program ini melalui portal MNC Group, Okezone.com, Sindonews.com, iNews.id juga laman www.rctiplus.com dan aplikasi RCTI+, unduh segera di Google Play Store dan Apple App Store.