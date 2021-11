JAKARTA - Malam puncak penghargaan tertinggi bagi para pemimpin daerah dan tokoh nasional yang telah ikut berkontribusi di masa krisis akan diadakan dalam special event, Indonesia Awards 2021, besok malam. Penghargaan tersebut akan diberikan untuk para pemimpin daerah, nasional, dan lembaga di Indonesia.

Dengan menghadirkan beberapa penghargaan terbaik ke dalam dua kategori yaitu penghargaan nasional dan penghargaan daerah terbaik yang meliputi gubernur, bupati/walikota, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Untuk penjaringan penghargaan daerah terbaik telah tersebar luas ke 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Penjaringan tersebut dilakukan berdasarkan kriteria empiris melalui 2 indikator, yaitu indikator penanganan kesehatan yang terdiri dari epidemiologi, perubahan perilaku, dan penerapan PPKM Mikro (sistem BLC).

Kedua, adalah indikator ekonomi yang terdiri dari data ekonomi daerah seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Community Channel Index (CCI), Investasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dsb.

Dari data tersebut didapatkan urutan indeks tertinggi hingga terendah dari seluruh daerah di Indonesia. Melalui, respon daerah dari penghargaan daerah terbaik (per-14 Oktober 2021), ada 5 provinsi yaitu Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk kabupaten/kota terdiri dari Kabupaten Majene Sulawesi Barat dan Kabupaten Kepulauan Yapen Papua.

Penghargaan tersebut akan diberikan untuk daerah terbaik yang dilihat dari berbagai aspek, mulai dari kesehatan, digital, pariwisata, ekonomi, dan pendidikan.

Saksikan malam puncak penghargaan Indonesia Awards 2021 dengan mengusung tema “Leading in The Time of Crisis” yang akan diselenggarakan pada Rabu, 24 November 2021 pukul 21.00 WIB, hanya di iNews.