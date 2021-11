JAKARTA - Malam puncak penghormatan bagi para pemimpin daerah dan tokoh nasional yang berdedikasi, menginspirasi dan berkontribusi untuk negara akan diselenggarakan 2 hari lagi. Dalam special event, Indonesia Awards 2021 yang akan menghadirkan penghargaan bagi para pemimpin daerah, nasional, dan lembaga di Indonesia.

Dengan menghadirkan beberapa penghargaan terbaik ke dalam dua kategori yang terbagi menjadi beberapa nominasi. Di tiap kategori nantinya akan memberikan penghargaan ke dalam empat nominasi, yaitu pejabat publik, tokoh profesional, tokoh sosial, dan perusahaan negara peduli pandemi.

Untuk nominasi perusahaan negara peduli pandemi, apresiasi tinggi akan diberikan bagi beberapa perusahaan negara yang ikut berkontribusi dalam menunjukkan kepedulian di masa pandemi Covid-19. Perusahaan negara yang masuk nominasi peduli pandemi adalah Bank Negara Indonesia (BNI), membuat Mobile Laboratory Bio Safety Level (BSL) - 2 sebagai laboratorium pemeriksaan Covid-19 pertama di Indonesia yang fleksibel dan dapat digunakan dimana saja.

Tak hanya itu, BNI juga telah menyelenggarakan PCR test gratis di lebih dari 15 kota di Indonesia. Sehingga, dapat membantu pemerintah untuk memetakan persebaran Covid-19.

Selanjutnya, Bank BRI yang telah memberikan apresiasi dana pendidikan (beasiswa) sebesar Rp5 juta kepada 1.800 anak tenaga pendukung kesehatan di berbagai daerah di Indonesia. Lalu, ada pula Pertamina yang menyalurkan kepeduliannya melalui program Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Lanjutan hingga Pendidikan Tinggi.

Sehingga, membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang telah dirasakan manfaatnya oleh 3.295 siswa. Dan terakhir, Kereta Api Indonesia (KAI) yang telah mengeluarkan dana sebesar Rp1,34 Miliar dalam rangka pembinaan UMKM binaan KAI.

Saksikan malam puncak penghargaan Indonesia Awards 2021 dengan mengusung tema “Leading in The Time of Crisis” yang akan diselenggarakan pada Rabu, 24 November 2021 pukul 21.00 WIB, hanya di iNews.