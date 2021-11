JAKARTA - Mengangkat nilai-nilai kepemimpinan visioner dan tangguh, iNews kembali menghadirkan Indonesia Awards 2021, sebagai ajang penghargaan kepada figur-figur pemimpin daerah dan tokoh nasional yang telah berhasil serta memberikan inovasi dalam kepemimpinan di masa krisis, akan segera diselenggarakan 3 hari lagi.

Dengan menghadirkan beberapa penghargaan terbaik ke dalam dua kategori yang terbagi menjadi beberapa nominasi. Di tiap kategori nantinya akan memberikan penghargaan ke dalam empat nominasi, yaitu pejabat publik, tokoh profesional, tokoh sosial, dan perusahaan negara peduli pandemi.

Untuk nominasi tokoh sosial, penghargaan bagi figur pemimpin ini akan diberikan bagi para sosok yang ikut ambil bagian untuk mengatasi pandemi Covid-19 melalui kegiatan sosial. Tokoh-tokoh sosial yang masuk nominasi adalah Alif Iman Nurlambang, koordinator komunitas gerakan sejuta antigen. Beliau telah berkontribusi dalam menggagas program peminjaman tabung oksigen gratis bagi warga di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Melalui program tersebut, beliau berhasil menyalurkan sebanyak 282 tabung oksigen hasil urunan masyarakat dan komunitas kepada 314 peminjam.

Selanjutnya, dr. Ariani selaku pendiri Komunitas Plasma Hero. Melihat dampak dari situasi krisis Pandemi Covid-19, sempat membuat banyak orang membutuhkan plasma konvalesen, namun tidak terakomodasi. Lantas, beliau memutuskan untuk mendirikan komunitas sebagai wadah bersama bagi penyintas Covid-19 mendonorkan plasma konvalesen dan untuk mendapatkan akses informasi akurat mengenai kebutuhan. Sehingga dari kegiatan sosial tersebut, beliau berhasil menampung sejumlah relawan yang telah tersebar di Jakarta, Padang, Bandung, dan Surabaya.

Saksikan Malam puncak penghargaan Indonesia Awards 2021 dengan mengusung tema “Leading in The Time of Crisis” yang akan diselenggarakan pada Rabu, 24 November 2021 pukul 21.00 WIB, hanya di iNews.

