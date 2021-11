JAKARTA - Ajang penghargaan bagi para tokoh pemimpin daerah dan tokoh nasional akan kembali digelar 4 hari lagi! Indonesia Awards merupakan special event tahunan yang dilakukan untuk memberikan penghargaan atas prestasi baik dari para pemimpin daerah, nasional, serta lembaga yang telah berjuang secara maksimal di masa krisis untuk menuju keadaan yang lebih baik.

Dengan menghadirkan beberapa penghargaan terbaik ke dalam dua kategori yang terbagi menjadi beberapa nominasi. Di tiap kategori nantinya akan memberikan penghargaan ke dalam empat nominasi, yaitu pejabat publik, tokoh profesional, tokoh sosial, dan perusahaan negara peduli pandemi.

Untuk nominasi tokoh profesional, Indonesia Awards 2021 akan memberikan penghargaan bagi para ahli yang telah melakukan penelitian dalam membantu mengatasi masa krisis, pandemi Covid-19. Tokoh profesional yang masuk nominasi adalah Prof. Kuwait Triyana selaku ketua Tim Pengembangan Ge-Nose UGM. Salah satu bentuk kontribusi yang telah Beliau lakukan adalah pengembangan alat GeNose yang dilakukan bersama tim dari Universitas Gajah Mada untuk skrining pasien positif Covid-19 dan telah berhasil mengikutsertakan sedikitnya 18.600 orang untuk melakukan tes GeNose.

Selanjutnya, ada Prof. Fedik Abdul Rantam selaku ketua peneliti vaksin merah putih UNAIR. Salah satu usaha yang beliau lakukan dalam menangani pandemi adalah meneliti vaksin merah putih dan kini akan memasuki tahapan uji klinis pada manusia. Dan terakhir, ada Dr. Carina Citra Dewi Joe, seorang peneliti asal Indonesia di Jenner Institute, Oxford University yang ikut ambil bagian dalam pembuatan vaksin AstraZeneca.

Saksikan Malam puncak penghargaan Indonesia Awards 2021 dengan mengusung tema “Leading in The Time of Crisis” yang akan diselenggarakan pada Rabu, 24 November 2021 pukul 21.00 WIB, hanya di iNews.

(dka)