JAKARTA - Baru-baru ini aktris Nirina Zubir melakukan aksi walk out dalam sebuah acara di salah satu stasiun TV swasta. Dia melakukan walk out karena merasa dijebak. Aksi walk out oleh sosok ternama bukan pertama kali ini terjadi.

Berikut aksi-aksi walk out yang pernah terjadi di acara TV, rapat DPR, hingga pengadilan:

1. Nirina Zubir Wolk Out di Acara TV

Aktris Nirina Zubir tengah menjadi sorotan dalam kasus peralihan sertifikat tanah yang dilakukan oleh asisten rumah tangganya. Dalams ebuah acara di salah satu stasiun TV swasta, Nirina melakukan wawancara terkait kasus tersebut. Namun di tengah acara, Nirina walk out karena merasa dijebak.

Stasiun TV tersebut menghadirkan kuasa hukum ART-nya tersebut tanpa sepengetahuan Nirina. Aksi Nirina yang melakukan walk out ini viral di media sosial.

2. Indra Herlambang Walk Out karena Aldy Taher

Indra Herlambang walk out dari acara TV yang dipandunya disebabkan tingkah Aldy Taher. Indra terlihat kesal dengan Aldy Taher. Kekesalannya bermula ketikaAldy Taher terus bernyanyi saat dirinya mencoba menanyakan beberapa hal yang seharusnya dijawab Aldy.

Tak tahan dengan perilaku Aldy, Indra pun walk out dari acara sementara Aldy terus bernyanyi.

3. Habib Rizieq Walk Out dari Persidangan

Habib Rizieq Shihab melakukan aksi walk out dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Aksi ini terjadi dalam persidangan atas kasus kontroversi tes swab di RS Ummi Bogor.

HRS walk out karena menolak persidangan dilakukan secara virtual. HRS kemudian dipaksakan hadir ke ruang sidang di Rutan Bareskrim Polri setelah bersikeras tidak mau hadir di sidang virtual.

4. Fraksi Demokrat Walk Out dari Paripurna Aksi walk out dilakukan oleh Fraksi Partai Demokrat ketika Rapat Paripurna terkait pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Kompleks Parlemen Senayan. Peristiwa ini berawal dari Azis Syamsuddin yang mengatakan bahwa seluruh fraksi telah menyampaikan sikapnya terkait RUU Cipta Kerja. Maka dariitu, pimpinan DPR dapat persetujuan tingkat II agar RUU Cipta Kerja disahkan menjadi UU. Namun, Benny K Herman dari Fraksi Partai Demokrat melakukan interupsi. Azis yang saat itu sebagai pimpinan rapat dinilai tidak memberikan kesempatan Benny untuk bicara. Namun menurut Aziz, dia telah memberikan seluruh fraksiuntuk bicara. 5. Robert Downey Jr Walk Out dari Wawancara Aktor Robert Downey Jr melakukan walk out saat wawancara eksklusif dengan Channel 4. Awalnya wawancara tersebut membahas mengenai film Avengers Age of Ultron yang diperankannya. Namun Downey marah dan melakukan walk out ketika presenter tersebut menyinggung kehidupan pribadinya. Sang presenter menanyakan hubungannya dengan sang ayah serta penggunaan obat terlarang yang pernah menyeretnya ke penjara.