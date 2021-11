JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Palang Merah Indonesia (PMI), Sudirman Said menyoroti celah korupsi di tengah situasi kedaruratan seperti bencana alam dan pandemi Covid-19. Sebab itu, ia meminta agar situasi darurat dikelola dengan baik.

Pasalnya, menurut Sudirman Said, suasana kedaruratan kerap menjadi ladang korupsi. Karena itu, berbagai kegiatan kemanusiaan harus mengedepankan transparansi dan integritas.

"Suasana kedaruratan bila tidak diurus dengan niat baik sering membuka peluang bagi kecurangan dan korupsi," kata Sudirman Said melalui keterangan resminya, Jumat (19/11/2021).

Hal tersebut disampaikan Sudirman saat menjadi pembicara pada International Conference Preventing Fraud and Corruption in Humanitrian Operation diselenggarakan oleh International Federation of Red Cross (IFRC).

Sudirman membawakan materi dengan topik Managing Fraud and Corruption Risk in Humanitarian Operation: a Behavioral Perspective. Adapun, konferensi itu diikuti 350 peserta dari para pengurus dan aktivis gerakan kepalangmerahan seluruh dunia.

Sudirman menekankan bahwa operasi kemanusiaan dalam situasi darurat wajib mengedapankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Kata dia, transparansi serta akuntabilitas bisa diciptakan dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat dan sistem audit serta kepatuhan yang canggih.

Selain sistem tata kelola, dibutuhkan juga integritas manusia yang mengelolanya. Menurutnya, sistem yang kuat sekali pun bisa jebol jika ada niat untuk mencuri ataupun mengakali prosedur. Sebab itu, integritas, etika, dan orientasi membantu menjadi benteng untuk menghindari korupsi.

"Karena itu dalam operasi kemanusiaan seperti penanggulangan bencana, gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah harus menjaga agar semua pihak yang terlibat memiliki nilai-nilai luhur dan integritas tinggi," ungkapnya.

Menurutnya, transparansi dan integritas tinggi harus dimiliki seluruh unsur yang terlibat. Bukan saja pengurus atau board members organisasi kepalangmerahan, tetapi juga semua relawan, staf bahkan vendor harus diisi orang-orang yang berdedikasi tinggi. Peran pemimpin juga tak kalah lenting untuk menjadi teladan. Pemimpin organisasi kemanusiaan harus menunjukan nol toleransi terhadap korupsi dan kecurangan dalam kegiatannya. "Peran pemimpin sebagai teladan di semua lapisan menjadi penting. Training-training tentang etika dan anti korupsi penting, tetapi sikap para pemimpin yang menampilkan perilaku zero tolerant terhadap kecurangan dan korupsi memberi pesan lebih kuat kepada seluruh elemen gerakan kemanusiaan," ujarnya. Sudirman menyatakan, menjauhi korupsi dan kecurangan amat penting bagi organisasi kemanusiaan. Perlu menjadi kesadaran bersama kebutuhan akan transparansi serta praktik tata kelola yang bersih bisa terjaga dalam organisasi kemanusiaan. Pasalnya, organisasi kemanusiaan hanya bisa menjalankan kegiatannya jika dipercaya masyarakat. Sekali terjadi korupsi, ujar Sudirman, citra organisasi akan rusak dan kepercayaan masyarakat hilang. "Karena organisasi seperti PMI, IFRC dan ICRC hanya bisa beroperasi bila ada kepercayaan dari masyarakat. Sekali ada kasus korupsi, reputasi akan rusak dan sulit sekali membangun kembali public trust," pungkasnya.