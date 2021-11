JAKARTA - Penganugerahan tertinggi bagi para figur pemimpin akan segera digelar 5 hari lagi dalam acara Indonesia Awards 2021, tepatnya pada 24 November 2021. Sebagai televisi yang konsisten untuk mengangkat nilai-nilai kepemimpinan yang tangguh, Indonesia Awards akan menjadi ajang penghargaan untuk para pemimpin daerah, nasional, serta lembaga.

Dengan menghadirkan beberapa penghargaan terbaik ke dalam dua kategori yang terbagi menjadi beberapa nominasi. Dalam kategori ini nantinya akan memberikan penghargaan di empat nominasi di dalamnya yaitu pejabat publik, tokoh professional, tokoh sosial, dan perusahaan negara peduli pandemi.

Untuk nominasi pejabat publik, Indonesia Awards akan memberikan penghargaan bagi para pejabat-pejabat yang telah berhasil memimpin sekaligus memberikan kontribusi bagi kebutuhan publik terutama di masa krisis. Berikut nama-nama pejabat yang masuk nominasi adalah Budi Gunadi Sadikin yang dicatat telah melakukan 3 prestasi yaitu Testing dan Tracing, penerapan protokol kesehatan, dan kekebalan komunal. Selanjutnya, ada Luhut Binsar Pandjaitan yang ikut serta dalam menanggulangi peningkatan kasus Covid-19 seperti dengan menerapkan PPKM darurat, mempercepat vaksinasi, dan lain lain.

Masih dari kategori pejabat publik, ada Retno Marsudi yang telah menjamin pasokan bahan baku vaksin untuk negara berkembang sekaligus mengamankan pasokan vaksin. Salah satu hasil prestasinya, Indonesia telah menerima dukungan vaksin dari sejumlah negara seperti Jepang, Belanda, Inggris, Australia, dan Uni Emirat Arab. Yang terakhir, Sri Mulyani juga ikut berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan publik melalui mitigasi dampak sosial ekonomi dari PPKM darurat dengan meningkatkan alokasi anggaran baik untuk kesehatan, perlindungan sosial, maupun sektor usaha.

Saksikan Malam puncak anugerah penghargaan Indonesia Awards 2021 dengan mengusung tema “Leading in The Time of Crisis” yang akan diselenggarakan pada Rabu, 24 November 2021 pukul 21.00 WIB, hanya di iNews.

#iNews #IndonesiaAwards #2021 #LeadingInTheTimeOfCrisis #Kepemimpinan #AjangPenghargaan

(kha)