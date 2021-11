JAKARTA - Banyak sekali wanita karir yang membuat konten kesuksesannya di TikTok dengan lagu Miss Independent dari Ne-Yo yang viral beberapa waktu lalu.

Seperti video dari akun @maureenkartika, seorang lulusan Psikologi dengan latar belakang kemampuan berbeda (difabel) yang membuktikan bahwa ia juga bisa menjadi Miss Independent dengan karir yang cemerlang.

Dari caption “Nothing can stop me to live my life”, ia berkata “Siapa bilang orang difabel gak bisa kerja?” sebagai kalimat awal dari videonya itu.

Lanjut ke berbagai prestasinya mulai dari Lulus S1 Psikologi, WFO dan WFH 8 jam sehari, lanjut sidejob sebagai content creator Instagram dan sidejob modelling dan mengelola channel Youtubenya di hari weekend.

Netizen yang membanjiri tombol likes dan kolom komentar berbondong-bondong melontarkan ucapan semangat dan kagum atas pencapaian Maureen.

“So proud of you”, Ucap akun @Apipalviadi

“Secara tidak langsung, mbak mengajarkan saya jangan pernah menyerah, semua orang berhak sukses, terimakasih”, Ucap akun @Dindafitriamelia, dan masih banyak komentar positif lainnya.

Dari konten yang dibuat Maureen, membuktikan bahwa keterbatasan fisik dan keadaan bukanlah penghalang menuju kesuksesan.

(kha)