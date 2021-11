JAKARTA - Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, Sonny Harry B Harmadi mengatakan, kasus aktif virus corona turun sekitar 99% dari puncak kasus pada Juli lalu.

“Kalau kita perhatikan, kasus aktif kita sudah turun sekitar 99%. Kemudian juga kasus tambahan harian kita juga turun 99% dari puncak pada Juli lalu,” ucap Sonny dalam dialog secara virtual, Rabu (17/11/2021).

Sonny mengatakan, saat ini kasus Covid-19 harian juga telah di bawah 400 kasus per hari. Angka ini melampaui target yang telah ditetapkan World Health Organization (WHO).

“Bahwa dalam beberapa hari terakhir kasus Covid-19 sudah di bawah 400-an per hari. Kalau rekomendasi WHO kita bisa mengendalikan Covid-19 apabila jumlah kasus tidak melampaui 10 orang per hari per 1 juta penduduk. Nah, kalau 10 orang per 1 juta penduduk kan kira-kira 2.700 orang,” ucapnya.

“Kalau kita perhatikan sejak 12 Oktober lalu, jumlah kasus tambahan harian kan kurang dari 1.000 orang. Ini jauh melampaui apa yang menjadi target WHO tadi,” tuturnya.

Selain itu, Sonny mengatakan, angka positivity rate Covid-19 juga sudah membaik. Meski begitu, masih terdapat angka kematian akibat Covid-19. Kemarin, sebanyak 15 orang meninggal akibat Covid-19.

“Positivity rate kita juga sudah sangat baik ya. Lalu yang menjadi PR sekarang adalah bahwa jumlah kasus meninggal masih ada. Kemarin ada 15 orang yang tercatat. Kemudian, kasus aktif kita juga sudah turun terus ya,” katanya. Sonny mengatakan penanganan Covid-19 yang semakin terkendali ini karena Indonesia konsisten melakukan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) sebagai upaya mengendalikan kasus. “Lalu kemudian kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita terus konsisten melaksanakan kebijakan pemberlakuan pembatasan kebijakan masyarakat atau PPKM sesuai levelnya. Kemudian juga yang menjadi upaya kita kita bersama adalah peningkatan vaksinasi,” tutur Sonny.