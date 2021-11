JAKARTA - Polemik Adidas Singapore yang menyebutkan wayang warisan Malaysia masih terus bergulir panas di dunia maya. Padahal Wayang merupakan warisan budaya Indonesia yang telah ada sejak abad 2 masehi.

Polemik wayang di dunia maya berawal dari Adidas Singapore yang memposting septu keluaran terbaru dari Adidas dengan gambar wayang di Instagram official-nya. Namun begitu di posting netizen berbondong-bondong berkomentar tidak terima bahwa wayang berasal warisan budaya Malaysia.

Fakta membuktikan, bahwa Wayang Indonesia dinobatkan sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi, warisan yang indah, dan sangat berharga dari Indonesia pada 7 November 2003.

Seperti dikutip dari laman Unesco, Selasa (16/12/2021), wayang dinilai sebagai karta yang rumit dan gaya musiknya yang kompleks, bentuk cerita kuno ini berasal dari pulau Jawa di Indonesia.

Selama 10 abad wayang berkembang di istana kerajaan Jawa dan Bali serta di daerah pedesaan. Wayang telah menyebar ke pulau-pulau lain (Lombok, Madura, Sumatera dan Kalimantan) di mana berbagai gaya pertunjukan lokal dan iringan musik telah berkembang.

Walaupun wayang yang dibuat dengan hati-hati ini bervariasi dalam ukuran, bentuk dan gaya, namun ada dua jenis utama yang berlaku: wayang kayu tiga dimensi (wayang klitik atau golèk) dan wayang kulit datar (wayang kulit) yang diproyeksikan di depan layar yang dinyalakan dari belakang. Kedua jenis ini dicirikan oleh kostum, fitur wajah dan bagian tubuh yang diartikulasikan. Dalang master (dalang) memanipulasi lengan putar dengan tongkat ramping yang melekat pada wayang. Penyanyi dan musisi memainkan melodi yang rumit pada instrumen perunggu dan drum gamelan. Dahulu, dalang dianggap sebagai ahli sastra binaan yang menularkan nilai-nilai moral dan estetika melalui karya seninya. Kata-kata dan tindakan para tokoh komik yang mewakili “orang biasa” telah menjadi wahana untuk mengkritik isu-isu sosial dan politik yang sensitif, dan diyakini bahwa peran khusus ini mungkin telah berkontribusi pada kelangsungan hidup wayang selama berabad-abad. Cerita wayang meminjam karakter dari mitos, epos India dan pahlawan dari cerita Persia. Perbendaharaan dan teknik pertunjukan ditransmisikan secara lisan dalam keluarga dalang, musisi, dan pembuat boneka. Wayang yang dibawakan oleh dalang mampu menghafal perbendaharaan cerita yang luas dan melafalkan bagian-bagian naratif kuno dan lagu-lagu puitis dengan cara yang cerdas dan kreatif. Sebelumnya, Adidas Singapura menyampaikan permintaan maaf karena sempat menyebut wayang kulit sebagai warisan budaya asal Malaysia dalam peluncuran produk terbaru mereka.Hal itu disampaikan akun Instagram Adidas Singapura, @adidassg, dalam Instagram Story mereka. "Terimakasih telah menghubungi kami. Ketika Wayang Kulit adalah bagian signifikan dalam warisan budaya Malaysia, kami seharusnya menekankan asalnya dari Indonesia di unggahan kami. Kami sungguh-sungguh meminta maaf atas ketidaksengajaan yang mungkin telah membuat tersinggung, dan sekarang kami telah mengubah unggahan itu,” tulis Adidas di Instagram. “Untuk menghindari keraguan, baik merek maupun artis (desainer) tidak bermaksud mengklaim bentuk seni budaya Indonesia. Sekali lagi kami berterima kasih atas dukungan Anda terhadap merek ini, dan para pembuat yang berkolaborasi dengan kami," lanjutnya.