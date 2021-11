JAKARTA - Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan berkunjung ke Markas Besar TNI Angkatan Darat dalam rangka silahturahmi dan rencana pembahasan otonomi khusus terkait kemajuan putra-putri asli Papua.

Kunjungan kerja ini dilakukan untuk bersilahturahmi serta berbincang santai, mengenai kerja sama TNI AD dengan Pemprov Papua Barat terkait penerimaan Bintara Prajurit Karier TNI AD Program Otonomi Khusus Putra dan Putri asli Papua.

"Kunjungan saya kali ini sebagai bentuk silahturahmi dan ungkapan terima kasih karena membantu putra-putri asli Papua menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, melalui program otonomi khusus Papua," kata Dominggus Mandacan dilansir channel TNI AD, Selasa (16/11/2021).

Ucapan terima kasih dan rasa hormat Dominggus, mewakili pemerintahan daerah Papua Barat dan seluruh masyarakat Papua Barat disampaikan langsung kepada KSAD Jenderal Andika Perkasa.

Diketahui bahwa, melalui program bantuan yang diberikan oleh TNI AD, 1000 Bintara Otsus, sebanyak 1.000 putra-putri asli Papua telah menjadi prajurit Bintara TNI AD dan berhasil mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Mantan Pangkostrad ini pun merespons dengan sangat baik kunjungan kerja ini, dia menyampaikan rasa bangganya dan usahanya semoga di tahun ini semakin banyak putra-putri asli Papua yang mendapatkan kesempatan untuk menjadi Bintara TNI AD.

"Tapi ya sama sesuai prosedur, saya juga harus meminta izin kepada Menteri Pertahanan sama seperti waktu itu ya.... Kita usulkan saja, kalau misalnya 2000 jadi kalau Bintaranya kemarin 1000 kalau Tamtamanya bisa 2000 lebih bagus, jadi akan lebih banyak lagi menyediakan lapangan pekerjaan. Saya ingin lihat Papua maju loh, itu kecintaan saya loh," kata Andika menanggapi keinginan Gubernur Papua Barat untuk rekrutmen tahun ini.

Video ini pun telah ditonton oleh ratusan ribu akun, dengan jumlah likenya mencapai ribuan dan ratusan komen positif dari netizen.

Sebagian besar mengucapkan rasa kebanggaan dan semangat serta terima kasih untuk usaha kedua belah pihak yang membantu putra-putri asli Papua.

"Terima kasih Panglima Andika Perkasa, bapak memberi tauladan memimpin dengan hati, Thank you so much and let's rock."

Bahkan ada netizen yang juga berharap program ini diterapkan oleh TNI AL dan Gubernur Sumatera agar dirinya bisa menjadi bagian dari mereka, "Ya Allah semoga TNI AL juga membuka rekrutmen khusus Pulau Sumatera dengan kuota yang sama di tahun 2022 dan saya dari salah satu 1000 itu."