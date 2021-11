JAKARTA-- Partai Perindo bertekad meraih kursi legislatif sebanyak-banyak pada Pemilu 2024 agar bisa ambil bagian membuat kebijakan tepat sasaran yang mempercepat produktivitas dan pendidikan masyarakat, sehingga Indonesia lebih cepat sejahtera.

Hal itu ditegaskan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo saat membuka Rapat Koordinasi Wilayah DPW Partai Perindo Kepulauan Riau, Sabtu (13/11/2021).

"Partai Perindo hadir agar bisa ikut ambil bagian dalam mengambil kebijakan-kebijakan dan eksekusinya juga, sehingga Indonesia bisa seperti yang kita cita-citakan, Indonesia yang besar, Indonesia yang sejahtera," ujar Hary.

Dia mengungkapkan, saat ini pendapatan masyarakat Indonesia sekitar US$ 4.000 per orang per tahun.

Adapun, negara-negata maju, pendapatan per kapitanya di atas US$ 10.000.

"Jadi, sasaran Partai Perindo itu adalah bagaimana Indonesia bisa mencapai kemajuan, kesejahteraan lebih cepat. Kesejahteraan lebih cepat itu penting, sangat-sangat penting," tegas Hary.

Menurutnya, negara bisa cepat maju, besar dan rakyatnya sejahtera, kalau masyarakat yang produktif itu tumbuhnya cepat. Masyarakat yang tidak produktif menjadi produktif dan jumlah atau pertumbuhannya cepat.

"Artinya yang menggotong Indonesia, yang memberikan kontribusi positif dalam ekonomi nasional itu makin banyak," ungkap Hary.

Kontribusi positif yang dimaksud Hary adalah bisa berupa pajak, membuka lapangan kerja atau kontribusi lainnya yang memberikan nilai tambah di dalam sistem ekonomi nasional. "Bayangkan, kalau kita bisa majunya cepat, kesejahteraan bisa dipercepat. Semua pasti akan menikmatinya. Hal-hal yang mengganggu persatuan kesatuan, itu pasti bisa diperkecil," jelas Hary. Selain itu, lanjut Hary, Partai Perindo menyasar peningkatan pendidikan masyarakat. Sebab produktivitas tidak terlepas dari percepatan peningkatan pendidikan di Tanah Air, baik pendidikan formal maupun non formal, seperti pelatihan. "Kita harus tahu bahwa 40% lebih masyarakat kita masih SD, 60% lebih SMP dan 80% lebih SMA ke bawah. Ini harus dipercepat pendidikan," kata Hary. Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad sangat terkesan dengan aksi nyata Partai Perindo dalam membangun kesejahteraan masyarakat dan mempercepat kemajuan Indonesia. "Baru umur 7 tahun, tapi aktivitas kemasyarakatan Partai Perindo sungguh luar biasa. Program-program pengabdian di tengah masyarakat sangat luar biasa sekali dan membanggakan," ungkapnya. Ansar berharap, Partai Perindo terus mendukungnya dan terus bergandengan tangan dalam membangun Kepri. "Saya akan bersama-sama Perindo membangun Kepri ke depan," katanya. Seperti diketahui, Partai Perindo adalah salah satu partai yang mengantarkan Ansar menjadi Gubernur Kepri pada Pilkada 2020 lalu. "Saya adalah bagian dari kader Perindo. Karena pada saat Pilkada, saya bersama Ibu Marlin Agustina, Perindo menjadi salah satu partai pendukung. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih," tuturnya. Ansar berjanji akan amanah dalam menjaga kepercayaan Partai Perindo dan masyarakat Kepri. "Amanah yang Bapak, Ibu berikan, Insya Allah akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya dalam membangun masyarakat Kepri ke depan lebih sejahtera, sesuai dengan visi dan misinya Perindo, membangun Indonesia Sejahtera," pungkasnya. Seperti diketahui, untuk info dan keanggotaan Partai Perindo, klik: bit.ly/MemberPartaiPerindo di www.partaiperindo.com.