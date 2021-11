JAKARTA - Pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai bahkan masih melanda Indonesia sampai sekarang, membuat keadaan jadi serba tidak pasti dan telah berdampak pada seluruh aspek kehidupan, mulai dari kesehatan, ekonomi, dan sosial. Sehingga sangat diperlukan sosok pemimpin yang memiliki ketangguhan untuk membawa suatu daerah bertahan dan mulai bangkit dari keadaan yang sulit.

Sebagai televisi yang memiliki komitmen untuk konsisten mengangkat nilai-nilai kepemimpinan visioner dan tangguh. Maka, tahun ini, iNews akan kembali menyelenggarakan Indonesia Awards 2021. Acara spektakuler ini tentunya dilakukan sebagai ajang penghargaan kepada tokoh-tokoh pemimpin daerah, nasional, serta lembaga di Indonesia yang telah berhasil melakukan tugasnya dan berinovasi dalam kepemimpinannya di masa krisis.

Selain itu, melalui penyelenggaraan Indonesia Awards 2021, juga akan mengangkat karakter pemimpin daerah yang dapat dijadikan teladan dan memberikan inspirasi bagi para calon pemimpin di luar sana untuk semakin termotivasi dalam mengembangkan diri sehingga nantinya mampu menjadi pemimpin yang berhasil.

Baca juga: Kisah Haru Anak Penjual Gula Lolos TNI AD, Jalan Kaki hingga 48 Kilometer

Baca juga: Penerapan Ganjil Genap 25 Titik Akan Diputuskan Hari ini

Acara penghargaan ini akan semakin bergengsi dengan mengadakan beberapa kategori nominasi dan menghadirkan dewan juri kehormatan, Hary Tanoesoedibjo selaku Chairman MNC Group, Prof. Roy Sembel, dan menteri dalam negeri, Tito Karnavian. Selanjutnya, Ajang penghargaan Indonesia Awards 2021 akan dipandu oleh Gus Miftah, Anisa Dasuki, dan Fadli Akhmad.

Tak berhenti sampai situ saja, Kemeriahan ajang penghargaan Indonesia Awards 2021 juga akan dimeriahkan oleh sederet bintang dan artis papan atas, seperti Alffy Rev, Novia Bachmid, Denny Caknan, Judika, dan Mahalini. Semakin penasaran dengan kemeriahan dan kemegahan dari penghargaan Indonesia Awards 2021?

Jangan Lewatkan! Malam puncak anugerah Indonesia Awards 2021 yang bertemakan Leading in The Time of Crisis akan diselenggarakan pada Rabu, 24 Oktober 2021 pukul 21.00 WIB, pastinya secara LIVE hanya di iNews.