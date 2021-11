JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari minta agar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), segera menyerahkan draft revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), kepada DPR sebagaimana dijanjikan Ketua KPI dengan mempertimbangkan masukan para pemangku kepentingan penyiaran terutama asosiasi penyiaran televisi dan radio.

"Karenanya KPI tidak perlu terburu buru mengesahkan revisi P3SPS. Dan prosesnya harus sesuai dengan ketentuan perundangundangan" kata Abdul Kharis dalam keterangannya, Jumat (12/11/2021).

"Kami tunggu KPI menyerahkan draft P3SPS sebagaimana dijanjikan oleh KPI ke Komisi I DPR. Biar kami bisa memberi masukan sebelum disahkan” sambungnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, bahwa ada yang lebih penting lagi yang harus jadi perhatian yaitu melahirkan regulasi untuk media baru seperti Over The Top (OTT), sehingga tercipta level of playing field yang fair dengan media arus utama seperti televisi dan radio.

"Setelah UU Cipta Kerja disahkan, masih ada yang harus dilanjutkan seperti revisi UU 32/2002 tentang Penyiaran" tegasnya.

