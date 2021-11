JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan Polri telah memberikan ruang dan menjunjung kesetaraan gender untuk seluruh Polisi Wanita (Polwan). Kesamarataan jenis kelamin itu diimplementasikan dari internal maupun eksternal.

Hal itu disampaikan Sigit saat membuka The 58 Th International Association Of Women Police (IAWP) Training Conference di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (7/11/2021).

Sigit menyebut, di internal Korps Bhayangkara, Polwan saat ini telah diberikan kesempatan yang sama dalam hal rekrutmen, pendidikan, pelatihan, dan jabatan yang setara dengan polisi laki-laki.

"Saat ini, Polwan Indonesia telah menduduki jabatan operasional yang strategis di Kepolisian dan jabatan yang high risk seperti pada misi perdamaian dunia, Densus 88 Antiteror, dan pasukan Brigade Mobile. Polri telah memberikan panggung dan kesempatan yang sama untuk berkarya pada Polri sesuai dengan tema acara ini “Women at the Center Stage of Policing”," kata Sigit.

Sementara itu seiring dengan kebijakan Pemerintah soal pengarusutamaan gender, eks Kapolda Banten ini juga mengimplemtasikan kesetaraan gender bagi masyarakat luas.

"Terhadap masyarakat, kantor Kepolisian di Indonesia telah, menyediakan ruang laktasi dan ruang pemeriksaan khusus bagi perempuan dan anak serta dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas," ujar Sigit.

Mantan Kabareskrim tersebut bahkan mengungkapkan, untuk saat ini, Polri telah memiliki tiga Polwan yang berpangkat Jenderal. "Di Polri kami tentunya berikan ruang untuk itu. Dan saat ini kurang lebih ada tiga Jenderal yang ada di jabatan-jabatan tertentu di Mabes Polri. Dan juga ada beberapa posisi atau jabatan di level operasional yang berisiko tinggi. Ini pun juga ditempati oleh rekan-rekan Polwan," tutup Sigit.