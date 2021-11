JAKARTA - Presiden kelima Republik Indonesia (RI), Megawati Soekarnoputri memberikan testimoni secara virtual dalam peluncuran buku "Dunia Hoegeng, 100 tahun keteladanan."

Buku ini dipersembahkan untuk mengenang Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Hoegeng Imam Santoso yang menjadi simbol integritas aparat penegak hukum.

Megawati menuturkan, dirinya sangat bersahabat dengan Jenderal Hoegeng. Ia bahkan sangat mengetahui kehidupannya. Bagi Ketua Umum PDI Perjuangan itu, Jenderal Hoegeng adalah sosok petinggi Polri yang merakyat, sederhana, dan menjaga integritasnya.

"Saya sangat bersahabat dengan Pak Hoegeng. Saya bilang bersahabat. Kenapa? Karena putrinya itu sahabat saya. Saya tahu kehidupannya. Saya baru mendapat bukunya untuk mengenang beliau 100 tahun. Menurut saya he is the best," ucapnya, Minggu (7/11/2021).

Lebih lanjut, Megawati mengatakan pernah berpapasan dengan Jenderal Hoegeng di tengah jalan. Mega melihat orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu naik sepeda saat menuju ke kantornya di Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

"Itu yang tadi saya bilang, that's the real Polri, gitu lho. Orangnya sangat merakyat," imbuhnya.

"Kalau dulu saya tinggal di Jalan Sriwijaya, kan Mabes Polri di Jalan Trunojoyo ya. Jadi, kalau pagi itu waktu saya lagi kuliah di psikologi, saya pagi-pagi toh, paling tidak jam katakan 08.15 gitu, sudah mau menuju ke Universitas Indonesia, pakai mobil nyetir sendiri, dia (Hoegeng) sudah tahu mobil saya. Dari jauh dia naik apa? Naik sepeda lho," sambungnya. Megawati heran dengan Jenderal Hoegeng yang mengayuh sepeda ke kantornya. Padahal, dia menjabat sebagai Kapolri. Saat berpapasan itu, Megawati memanggil Jenderal Hoegeng. "Mana ada Kapolri naik sepeda kayak dia. Dia naik sepeda deh. Ketemu di jalan, jadi kita minggir dulu. 'Om mau ke mana?' Saya panggilnya om. 'mau ke kantor (jawab Hoegeng)". 'Malu-maluin masa Kapolri naik sepeda,' 'ya biar aja ini kan sekalian olahraga (jawab Hoegeng).' Itu menurut saya Pak Hoegeng," tutur Megawati.