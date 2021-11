JAKARTA - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo hadir membuka Malam Puncak Penganugerahan Kepala Daerah Inovatif (KDI) 2021 di INews Tower, Jakarta, Jumat (5/11/2021) malam. Acara ini diinisiasi oleh MNC Portal Indonesia (MPI).

Hary Tanoe menyampaikan, acara tersebut sebagai apresiasi kepada kepala daerah yang inovasinya tinggi, dan juga memberikan inspirasi kepada daerah lain untuk memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat yang dipimpinnya.

"Jika daerah-daerah maju luar biasa, maka Indonesia juga akan maju dengan luar biasa," ujar Hary Tanoe.

Terlebih, dengan adanya bonus demografi, maka dengan daerah-daerah yang maju pesat, Indonesia akan maju super pesat. Diprediksi dalam 10 tahun ke depan, penduduk Indonesia akan mencapai 300 juta jiwa.

"Pendapatan per kapita rata-rata sekarang USD4 ribu per orang per tahun, kalau bisa naik USD10 ribu saja, pertambahan ekonomi di masyarakat bisa ketambahan USD1,7 triliun setiap tahun. Ke tambahan USD10 ribu itu bisa kalau daerah-daerah lain bisa tumbuh pesat," jelas Hary Tanoe.

Sebagai informasi, acara Kepala Daerah Inovatif 2021 disiarkan secara langsung di 4 televisi, yaitu MNC TV, GTV, RCTI, dan INews, dan sudah terintegrasi dari TV, portal berita online, dan radio.

"Mudah-mudahan banyak masyarakat mengetahui acara ini. Yang dinilai KDI terkait ekonomi, kesehatan, pelayanan masyarakat, dan pendidikan, dan inovasi memang sangat penting, Saya ucapkan terima kasih atas dukungan kepada acara ini, dan selamat kepada para pemimpin daerah penerima award ini, karena di pandemi masih bisa memajukan ekonomi daerah, karena masih banyak masyarakat terdampak," pungkas Hary Tanoe.

Sebagaimana diketahui, MNC Portal Indonesia menggelar Malam Puncak Penganugerahan Kepala Daerah Inovatif 2021 sebagai apresiasi atas berbagai inovasi para kepala daerah yang mampu membangkitkan perekonomian masyarakatnya, memajukan pendidikan, kesehatan dan meningkatkan layanan publik.

Ajang Kepala Daerah Inovatif 2021 ini merupakan ajang ke-8 sejak 2014 dan telah menganugerahi sekitar 120 pemimpin daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Malam ini, sebanyak 16 kepala daerah menerima penghargaan atas inovasi dan kontribusi mereka.

