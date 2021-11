JAKARTA - Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) divonis terkena kanker prostat. Hal ini disampaikan langsung oleh Staf Pribadi SBY, Ossy Dermawan, Selasa (2/11/2021) pagi.

Baru-baru ini presenter sekaligus model Annisa Pohan, yang juga merupakan menantu dari Presiden SBY, mengunggah foto di Instagram dan mendoakan SBY agar lekas membaik.

Dalam foto-foto yang dia unggah di akun resminya @annisayudhoyono Selasa kemarin, memperlihatkan dirinya sedang berziarah ke makam Ani Yudhoyono.

"We Love you Pepo! Semoga lancar perjalanan dan perawatannya. Foto terakhir hari minggu kemarin, Ziarah ke Makam Memo sebelum hari ini Pepo berangkat," tulis caption Annisa.

Tidak lupa dirinya juga meminta warga Indonesia untuk mendoakan SBY agar lekas sembuh dari penyakit yang dia derita.

"Mohon doa kesembuhan untuk Pepo "Susilo Bambang Yudhoyono Bin Soekotjo": Allaahumma robban-naas, mudz-hibal baas, isyfi, antasy-syaafii, laa syaafiya illaa anta, syifaa-an laa yughoodiru saqoman. Ya Allah, Rabb seluruh manusia, yang menghilangkan kesusahan, sembuhkanlah, Engkaulah Yang Maha Menyembuhkan. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain," lanjutnya dengan doa.

Selaras dengan Annisa, sang anak Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) juga mengunggah foto dirinya bersama SBY sedang melakukan video call.

Dalam captionnya di Instagran miliknya @agusyudhoyono, AHY mendoakan SBY agar selamat di perjalanan menuju rumah sakit di luar negeri, dan dilancarkan segala urusannya.

"Safe flight Pepo! Semoga lancar segala sesuatunya. We will always pray for you," tuturnya.