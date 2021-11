JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyebutkan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono rencananya akan menjalani perawatan medis kanker prostat di Kota Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat setidaknya selama 1,5 bulan.

"Cukup lama sih ya (SBY dirawat di AS) karena memerlukan check up, kemudian perawatan, check up lagi, kurang lebih 1,5 bulan," ujar Syarief Hasan kepada awak media di Lantai VII Gedung Nusantara III MPR/DPR/DPD Senayan Jakarta, Selasa (2/11/2021).

Ia menyebutkan, rencananya SBY akan berangkat menggunakan pesawat hari ini untuk dirawat di RS Maio tidak jauh dari Minneapolis.

"RS tersebut merupakan RS khusus untuk menangani penyakit kanker," terang Syarief Hasan.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Staf Pribadi Presiden RI Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ossy Dermawan menyebutkan untuk menyembuhkan kanker prostat tahap awal, SBY direncanakan akan melakukan medical treatment ke salah satu rumah sakit di luar negeri.

"Setelah dilakukan konsultasi yang mendalam dengan Tim Dokter Indonesia, termasuk para urolog senior, diputuskan medical treatment dilakukan di sebuah rumah sakit di luar negeri yang memiliki pengalaman panjang dan teknologi yang maju untuk menangani kanker prostat," ujar Ossy Dermawan, Selasa (2/11/2021).

Tim dokter di Indonesia yang menangani SBY kata Ossy Dermawan telah berkoordinasi dengan tim dokter luar negeri. "Komunikasi yang dilakukan antara Tim Dokter Indonesia dan Tim Dokter negara sahabat tersebut berlangsung dengan baik dan pihak luar negeri sepakat dan bersedia untuk menangani Bapak SBY," kata Ossy Dermawan. Ossy Dermawan menyebutkan hasil komunikasi antar dua tim dokter tersebut optimis kanker prostat yang diderita oleh Bapak SBY masih berada dalam tahapan (stadium) awal dan dapat diatasi. "Ketua Tim Dokter luar negeri dalam komunikasi langsung dengan Bapak SBY (via telemedicine), setelah mempelajari semua data kesehatan Bapak SBY, menyampaikan optimismenya untuk bisa mengatasi penyakit yang diderita Bapak SBY," pungkas Ossy Dermawan.