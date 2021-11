JAKARTA - The Muslim 500 kembali keluarkan sejumlah nama yang menjadi tokoh beragama Islam paling berpengaruh di dunia. Di antara nama-nama tersebut, terdapat nama Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, Joko Widodo juga sudah pernah memasuki daftar tersebut. Tahun ini, dirinya menempati posisi ke-13 di antara tokoh-tokoh lainnya.

Tidak hanya Jokowi, ada juga beberapa tokoh beragama Islam lain dari Indonesia yang berhasil memasuki daftar ini. Beberapa nama seperti Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj, dan Habib Luthfi bin Yahya.

Hebatnya, Jokowi berhasil mengalahkan nama-nama besar lain yang juga masuk ke dalam daftar, seperti Pangeran Arab Saudi Muhammad bin Salman, Presiden Singapura Halimah Yacob, serta Pemain Sepak Bola Muhammad Salah.

Siapa saja yang berhasil masuk ke dalam daftar tersebut? Ini dia nama-namanya.

1. HH Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani - Emir of Qatar (11)

2. HM King Salman bin Abdul-Aziz Al-Saud King of Saudi Arabia - Custodian of the Two Holy Mosques (2)

3. HE Grand Ayatollah Hajj Sayyid Ali Khamenei -Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran (3)

4. HE President Recep Tayyip Erdo─čan - President of the Republic of Turkey (1)

5. HM King Abdullah II Ibn Al-Hussein King of the Hashemite Kingdom of Jordan - Custodian of the Holy Sites in Jerusalem (4)

6. HE Justice Sheikh Muhammad Taqi Usmani - Scholar and Deobandi Leader (5)

7. HM King Mohammed VI - King of Morocco (6)

8. HH General Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan - Crown Prince of Abu Dhabi and Deputy Supreme Commander of the UAE Armed Forces (7)

9. HE Grand Ayatollah Sayyid Ali Hussein Al-Sistani - Marja of the Hawza Najaf, Iraq (8)

10. HE Imran Khan - Prime Minister of Pakistan (15)

11. HE Sheikh Habib Umar bin Hafiz - Scholar and Director of Dar Al Mustafa, Tarim, Yemen (9)

12. Sheikh Salman Al-Ouda - Scholar and Preacher (10)

13. HE President Joko Widodo -President of Indonesia (12)

14. HE Sheikh Dr Ahmad Muhammad Al-Tayyeb - Grand Sheikh of the Al-Azhar University, Grand Imam of Al-Azhar Mosque (13)

15. HRH Crown Prince Muhammad bin Salman bin Abdul-Aziz Al-Saud - Crown Prince of Saudi Arabia (23)

16. HE Sheikh Abdullah bin Bayyah - Scholar and President of the Forum for Promotoing Peace in Muslim Societies (14)

17. HE President Muhammadu Buhari - President of Nigeria (16)

18. HRE Amirul Mu'minin Sheikh As-Sultan Muhammadu Sa'adu Abubakar III - Sultan of Sokoto (19)

19. Professor KH Said Aqil Siradj -Chairman of Indonesia's Nahdlatul Ulama (18)

20. HE Sheikh Dr Ali Gomaa - Former Grand Mufti of the Arab Republic of Egypt (17)

21. Seyyed Hasan Nasrallah - Secretary-General of Hezbollah (20)

22. Sheikh Habib 'Ali Zain Al Abideen Al-Jifri - Preacher and Director General of the Tabah (21)

23. Sheikh Hamza Yusuf Hanson - Teacher and Co-Founder of Zaytuna College (22)

24. Sheikh Ahmad Tijani bin Ali Cisse -Leader of the Tijaniyya Sufi Order (24)

25. Sheikha Munira Qubeysi -Leader of the Qubeysi Movement (25)

26. HE Sheikh Abdul-Aziz ibn Abdullah Aal Al-Sheikh - Grand Mufti of the Kingdom of Saudi Arabia (26) 27. Maulana Mahmood Madani - Leader and President of Jamiat Ulema-e-Hind, India (27) 28. Sheikh Mustafa Hosny - Preacher (28) 29. Sheikh Usama Al-Sayyid Al-Azhari - Scholar (29) 30. HH Shah Karim Al-Hussayni -The Aga Khan IV, 49th Imam of Ismaili Muslims (30) 31. Sheikh Dr Yusuf Al-Qaradawi - Head of the International Union of Muslim Scholars (31) 32. Habib Luthfi bin Yahya - Preacher (32) 33. Sheikh Abdul-Malik Al-Houthi - Leader of the Houthi (33) 34. Sheikh Mahmud Effendi - Scholar and Preacher (34) 35. Maulana Tariq Jameel - Scholar and Preacher (35) 36. HE President Halimah Yacob - President of Singapore (37) 37. Sheikh Muhammad Al-Yaqoubi - Scholar (39) 38. Professor Seyyed Hossein Nasr - Philosopher and University Professor (40) 39. Sheikh Uthman Taha - Calligrapher (41) 40. Sheikh Rached Ghannouchi - Tunisian Politician (38) 41. Mohammed Salah - Footballer (42) 42. Sheikh Muqtada Sadr - Scholar and Political (43) 43. Maulana Nazur ur-Rahman - Amir of Tablighi Jamaat, Pakistan (44) 44. Moez Masoud - Preacher and Televangelist (36) 45. Dr Timothy Winter (Sheikh Abdal Hakim Murad) - Islamic Scholar (47) 46. Dr Aref Ali Nayed - Scholar (46) 47. HE Sheikh Ibrahim Salih - Islamic Scholar, Nigeria (48) 48. Dr Mohamed Bechari - French activist (49) 49. Dr Amr Khalid - Preachers, Egypt (50) 50. HE Mullah Haibatullah Akhundzada - Leader of the Taliban (450 listings)