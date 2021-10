BANDUNG - Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, meminta kader partai aktif dalam proses pembangunan di daerahnya melalui sumbang ide, pemikiran, dan kritik membangun, terutama pada pengembangan ekonomi rakyat dan peningkatan sektor pendidikan.

"Kader partai harus ikut ambil bagian dengan memberi masukan atau kritik yang bersifat membangun kepada daerahnya. Kita tidak boleh pasif, agar pembangunan ekonomi dan pendidikan bisa semakin maju," kata Hary Tanoesoedibjo saat menghadiri secara Penutupan HUT Partai Perindo ke-7 dan Rakorwil DPW Partai Perindo Provinsi Bengkulu secara daring pada Minggu (31/10/2021).

Menurutnya, membangun Indonesia tak bisa dilepaskan dari persoalan pendidikan dan ekonomi. Pada sektor pendidikan misalnya, sekitar 40 warga hanya menempuh pendidikan hingga tingkat SD atau sederajat, 60 persen SMP, dan 80 persen lulusan SMA.

"Tanpa pendidikan yang baik akan sulit Indonesia bisa cepat berkembang. Perindo bukan hadir hanya untuk meramaikan politik, tapi hadir di Indonesia untuk membangun Indonesia lebih sejahtera melalui masyarakat yang produktif," ujar Hary Tanoesoedibjo.

Sementara secara ekonomi, Indonesia adalah negara besar. Namun, posisi Indonesia masih berada pada garis tengah negara berkemang. Saat ini, pendapatan per kapita penduduk Indonesia rata rata USD4.000 dolar per tahun. Sementara untuk menjadi negara dengan ekonomi maju, penghasilan per kapita sebesar USD10.000 dolar.

"Bayangkan kalau kita bisa masuk negara maju, Indonesia menjadi negara sejahtera," katanya.

Partai Perindo, kata dia, bisa ikut ambil bagian mendorong Indonesia menjadi negara maju, yaitu ikut terlibat dalam membuat dan mengeksekusi kebijakan dan merealisasikannya kepada masyarakat. Keterlibatan Partai Perindo dalam membuat kebijakan salah satunya mesti duduk di kursi legislatif dan eksekutif.

"Kader Perindo harus banyak yang duduk di kursi eksekutif dan legislatif. Tanpa itu tidak mungkin. itulah pentingnya Pemilu 2024," katanya.

Pada kesempatan itu, Hary juga meminta kader partai di tingkat DPD dan DPW ikut aktif membuat program dalam rangka menciptakan masyarakat produktif. Sehingga masyarakat akan semakin paham atas visi dan misi Perindo. Pengurus partai, kata dia, bisa memanfaatkan media dalam menyampaikan gagasan dan programnya. Sehingga kegiatan kader atau partai bisa terlihat nyata oleh masyarakat. "Popularitas bisa ditingkatkan melalui media. Tanpa media rakyat tidak tahu yang kita lakukan. Setelah popularitas, nanti bisa digeser menjadi elektabilitas. Tapi, elektabilitas akan tergantung pada kualitas dan kinerja kader. Ini tak bisa dipisahkan," ujarnya. Menurut dia, untuk meningkatkan komunikasi dengan konstituen, Partai Perindo akan membuat website partai. Melalui website ini, internal partai bisa menyosialisasikan programnya. Di sisi lain, masyarakat juga akan mendapatkan informasi yang up to date. "Penerapan teknologi informasi menjadi prioritas kami, seperti yang dicanangkan pada HUT ke-7 Perindo. Kami akan membuka pendaftaran keanggotaan secara online, menggelar webinar, dan lainnya. Kami akan tunjukkan bahwa kita adalah partai modern," ucap Hary.