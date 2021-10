JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri membongkar situs web judi online sekaligus live adegan seks bernama 19.love.me. Hal itu dilakukan agar para pelanggannya betah bermain judi.

Polisi menjelaskan situs tersebut menyediakan layanan untuk menonton live adegan seks host wanita sedang telanjang supaya para pelanggan berlama-lama berjudi.

"Tugas host wanita berpenampilan semenarik mungkin agar pengunjung dapat berlama-lama berada di dalam aplikasi tersebut sambil bermain games atau judi," ujar Dirtipidum Bareskrim Brigjen Andi Rian Djajadi melalui keterangan tertulis, Jumat (29/10/2021).

"Melakukan adegan sexy dan asusila dengan busana dan tanpa busana serta kadang beradegan intim dengan lawan jenis," kata Andi Rian Djajadi.

Andi Rian Djajadi menjelaskan situs 19.love.me memang menyediakan dua konten yang berbeda, yakni bermain games untuk berjudi dan live streaming. Ada sekitar 694 games yang berunsur perjudian di dalamnya.

Lebih lanjut, Andi membeberkan setiap host wanita hanya diperbolehkan tampil 3 jam per hari. Situs 19.love.me sendiri memiliki 50-100 host wanita yang dieksploitasi untuk tampil beradegan vulgar.

"Host biasa dibayar US$ 3 per jam, host menarik US$ 7 per jam, dan host bertalenta tinggi USD10 per jam," kata Andi Rian Djajadi.

Selain itu, para host wanita ini tersebar di seluruh Indonesia. Adapun pengelola dari situs 19.love.me diketahui berada di Filipina. "Untuk bisa menjadi host harus melalui agen yang mendaftarkan diri mereka melalui admin 19.love.me yang bernama Luna, posisi ada di Filipina," ujarnya.