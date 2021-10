JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto kembali menerima Penghargaan. Kali ini, Hadi menerima penghargaan Darjah Utama Bakti Cemerlang dari Presiden Singapura usai beberapa hari lalu juga telah menerima penghargaan tanda gelar kehormatan Honorary Officer of The Order of Australia in The Military Division.

Penghargaan tersebut diberikan di Istana Negara Singapura, Jumat (29/10/2021).

Panglima TNI menerima penghargaan Darjah Utama Bakti Cemerlang (Tentara) yang diberikan langsung oleh Presiden Singapura Halimah Yacob.

Penghargaan ini diberikan pemerintah Singapura sebagai bentuk penghormatan atas jasa Panglima TNI.

Penghargaan ini juga mencerminkan hubungan yang semakin kuat antara Indonesia dan Singapura di bidang militer. Termasuk di antaranya komitmen dalam melaksanakan dan meningkatkan berbagai bentuk hubungan bilateral persahabatan antara kedua negara dalam pertahanan dan militer.

