JAKARTA - Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, Partai Perindo akan menggelar Webinar bertajuk "Kepemimpinan Nabi Muhammad dalam Membangun Masyarakat Sejahtera". Webinar itu akan digelar pada Jumat (29/10/2021) pukul 14.00 WIB

Selain itu, webinar ini disiarkan secara langsung melalui Okezone, Sindonews, iNews.id, website Partai Perindo, YouTube dan Facebook Partai Perindo.

Ketua Bidang Keagamaan DPP Partai Perindo Abdul Khaliq Ahmad mengatakan diskusi secara virtual digelar Partai Perindo dalam momen perayaan Maulid Nabi ini bertujuan agar para pemimpin dan pengikut Rasulullah SAW memperbaiki akhlaq, moral dan etika, serta membangun rasionalitas dalam kehidupan keagamaan maupun kemasyarakatan dan kenegaraan.

"Keberhasilan kepemimpinan Nabi Muhammad dan lainnya patut menjadi contoh serta diteladani bagi para pemimpin di negeri ini terutama dalam membangun kesejahteraan yang merupakan tugas utama pemerintahan negara," kata Khaliq di Jakarta, Rabu (27/10/2021).

Menurutnya kesejahteraan telah menjadi bagian penting dari sebuah negara. Bahkan didirikannya atau dibentuknya sebuah negara adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Berbagai cara, metode, regulasi, instrumen, pendekatan ataupun kebijakan telah dipilih dan dilakukan oleh sebuah negara dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut.

Khaliq memaparkan Islam mempunyai konsep kesejahteraan yang jauh lebih baik dibanding konsep-konsep ekonomi konvensional. Konsepnya pun telah diterapkan dengan baik mulai dari

zaman Rasulullah SAW sampai para khalifah penggantinya.

"Kesejahteraan dalam pandangan Islam bukan hanya dinilai dengan ukuran material saja, melainkan juga dengan ukuran non-material seperti terpenuhinya kebutuhan spiritual, terpeliharanya nilai moral dan terwujudnya keharmonisan sosial," ungkapnya.

Pokok bahasan yang diangkat dalam diskusi virtual digelar Partai Perindo tersebut antara lain kiprah Nabi Muhammad SAW mengelola kehidupan masyarakat; konsep pembangunan masyarakat dan negara di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW; serta keteladanan Rasulullah SAW memperkuat persatuan, kesatuan dalam meningkatkan kesejahteraan.

Dalam diskusi publik tersebut, hadir narasumber komoeten, yaitu:

1. KH Cholil Nafis, Ketua MUI Pusat.

2. DR Ayatullah,

Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA).

Adapun, ribuan peserta yang akan mengikuti diskusi secara virtual tersebut terdiri dari seluruh kader serta pengurus Partai Perindo baik di tingkat DPP, DPW dan DPD maupun sayap partai, termasuk di antaranya anggota dewan tingkat Provinsi dan Kabupaten-Kota dari Partai Perindo berada di seluruh Indonesia serta komunitas masyarakat muslimin.

