JAKARTA - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dianugerahi tanda gelar kehormatan “Honorary Officer of The Order of Australia in The Military Division” dari pemerintah Australia.

Penganugerahan tanda kehormatan disematkan langsung oleh Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams.

Kabidpeninter Puspen TNI Kolonel Laut (P) Djawara H.T. Whimbo mengatakan, penghargaan yang diterima Hadi mencerminkan hubungan yang semakin kuat antara Indonesia dan Australia di bidang militer. Penganugerahan dilakukan di Kedutaan Besar Australia, Jakarta.

"Penganugerahan tersebut diberikan sebagai penghormatan dan pengakuan atas tekad dan komitmen Panglima TNI dalam melaksanakan dan meningkatkan berbagai bentuk hubungan bilateral persahabatan antara Indonesia dan Australia dalam pertahanan dan militer kedua negara," ujar Djawara dalam keterangannya dikutip Rabu (27/10/2021).

Lebih jauh dikatakan dia, Pemerintah Australia amat mengapresiasi dukungan TNI yang menerjunkan Satgas untuk membantu masyarakat Australia. Khususnya, ketika kebakaran hutan melanda New South Wales pada Februari 2020.

Dalam kesempatan tersebut Marsekal Hadi mengucapkan selamat bertugas di Indonesia kepada Dubes Australia yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 September 2021. Dia berharap, kerja sama kedua negara bisa kian meningkat. “Selamat bertugas di Indonesia, semoga hubungan dan kerja sama kedua negara selama ini yang telah berjalan sangat erat dan di bawah kepemimpinan Yang Mulia Penny Williams sebagai Dubes Australia yang baru, semoga kerja sama bilateral kedua negara di berbagai bidang dapat semakin ditingkatkan," jelas Hadi. Baca juga: Panglima TNI Kirim 200 Nakes untuk Percepat Vaksinasi Covid-19 di Bogor