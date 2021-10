JAKARTA - Dzurriyah atau keturunan pendiri Nahdlatul Ulama, KH Abdul Wahab Chasbullah meminta kesediaan KH Said Aqil Siroj untuk kembali memimpin PBNU.

"Kami meminta Kiai Said melanjutkan kepemimpinannya menjadi Ketua Umum PBNU untuk menyelamatkan NU dan Ahlussunnah wal Jama'ah," ucap putri pertama KH Abdul Wahab Chasbullah, Nyai Hj Machfudhoh Aly Ubaid di Jakarta.

Menurut Nyai Machfudhoh, Kiai Said merupakan sosok pemimpin NU yang tangguh. Kiai Said selama menjadi Ketua Umum PBNU dinilai berhasil menjaga ideologi Aswaja di tubuh NU dan berani menghadapi kelompok ekstrem kanan dan kiri yang mencoba merusak NU.

"Kita tahu semua selama menjadi Ketua Umum PBNU, Kiai Said siap pasang badan untuk NU dan Aswaja, serta berani keras kepada kelompok radikal," ucapnya.

Senada dengan Nyai Machfudhoh, Nyai Hizbiyah Rochim memandang Kiai Said masih sangat pantas menjadi Ketua Umum PBNU. Katanya, Kiai Said berhasil memajukan pendidikan NU, pesantren, kesehatan, dan berkontribusi pada perdamaian dunia.

"Kalau kita bicara prestasi NU di bawah kepemimpinan Kiai Said itu banyak sekali. Kiai Said memainkan peranan penting NU dalam upaya mendamaikan konflik timur tengah, Kiai Said membangun banyak perguruan tinggi NU, rumah sakit, dan masih banyak lagi," ucap Nyai Hizbiyah.

Untuk itu, Nyai Hizbiyah berharap Kiai Said mau kembali memimpin NU. Menurutnya masih banyak pekerjaan di NU yang harus dituntaskan Kiai Said.

"Dalam memimpin NU ini, semoga Kiai Said senantiasa diberikan kekuatan dan amanah," ucapnya.

(kha)