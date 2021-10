JAKARTA - Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur memiliki hubungan multilateral yang baik dengan sejumlah negara-negara besar. Contohnya selection Amerika Serikat dan Jepang.

Melansir buku Mati Tertawa Bareng Gus Dur, dia pernah diundang dalam sebuah perjamuan di atas kapal tentara Amerika Serikat. Dalam kesempatan itu, beberapa pemimpin negara ingin menunjukan bahwa prajurit mereka lah yang paling berani di antara prajurit negara lain.

Di atas geladak kapal perang US Army tiga pemimpin negara sedang berdiskusi tentang prajurit siapa yang paling berani. Kebetulan di sekitar kapal ada hiu-hiu yang sedang kelaparan lagi berenang mencari makan.

Bill Clinton: Kalau Anda tahu prajurit kami adalah yang terberani di seluruh dunia Mayor.. sini deh coba kamu berenang keliling ini kapal sepuluh kali.

Mayor: (walau tahu ada hiu) siap pak, demia The Star Spangled Banner saya siap,,, (akhirnya dia terjun dan mengelilingi kapal 10 kali sambil dikejar hiu).

Mayor: (naik kapal dan menghadap) Selesai pak!!! Long Live America!!

Clinton: Hebat kamu, kembali ke pasukan!

Koizumi: (tak mau ketinggal, dia panggil sang sersan) Sersan! Menghadap sebentar (sang Sersan datang) coba kamu keliling kapal ini sebanyak 50 kali!

Sersan: (melihat ada hiu glek tapi) for the queen I am ready to serve!!! (pekik sang sersan, kemudian membuka-buka baju lalu terjun ke laut dan berenang keliling 50 kali dan dikejar hiu juga).

Sersan: (menghadap sang perdana menteri) GOD save the queen!!!

Koizumi: Hebat kamu kembali ke tempat Anda lihat Pak Clinton Prajurit saya lebih berani dari prajurit Anda (tersenyum dengan hebat )

Gus Dur: Kopral ke sini kamu (setelah dayang ) saya perintahkan kamu untuk terjun ke laut lalu berenang mengelilingi kapal perang ini sebanyak 100 kali ok?

Kopral: Hah Anda gila yah! Presiden nggak punya otak nyuruh berenang bersama hiu kurang ajar!!! (sang Kopral pun pergi meninggalkan sang presiden )

Gus Dur: (Dengan sangat bangga) Anda lihat Pak Clinton dan Pak Cumi Cumi kira-kira siapa yang punya prajurit yang paling BERANI!!! Hidup Indonesia!!!