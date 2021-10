JAKARTA - Aipda Monang Parlindungan Ambarita akrab disapa Aipda Ambarita, Banit 51 Unit Dalmas Satuan Sabhara Polres Jakarta Timur dimutasi oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Mohammad Fadil Imran. Keputusuan ini dilakukan buntut dari viralnya aksi pemeriksaan paksa ponsel warga saat melakukan razia.

Berikut 5 Fakta Aipda Ambarita dimutasi karena periksa paksa ponsel warga:

1. Viral Di Media Sosial

Aipda Ambarita adalah polisi yang cukup dikenal masyarakat. Sosok Aipda Ambarita kerap tampil di program televisi yang mengusung tema penindakan pelanggaran hukum. Ambarita viral di media sosial setelah menggeledah secara paksa ponsel milik seorang remaja. Tindakan tersebut viral karena dianggap sebagai pelanggaran. Penggeledahan oleh polisi seharusnya berdasarkan surat izin resmi.

Beberapa waktu sebelum video aksi penggeledahan Ambarita viral, pemilik ponsel sempat menolak saat digeledah oleh Bripka Rustamaji. Remaja itu berdalih ponsel adalah privasi yang tidak boleh sembarangan dibuka orang lain

2. Mengisi Posisi Baru

Mutasi ini tertuang dalam surat telegram (ST) nomor : ST/458/X/KEP./2021, tanggal 18 Oktober 2021. Ambarita akan mengisi posisi baru sebagai Bintara Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Metro Jaya.

3. Alasaan Paksa Periksa Ponsel Warga

Dalam video yang viral, pemilik ponsel menolak ponselnya diperiksa karena tidak ada dugaan tindak pidana yang dilakukan. Namun, Aipda Ambarita menjelaskan alasan melakukan penggeledahan karena merupakan kewenangan petugas.

“Tugas polisi memeriksa identitas, enggak dibuat di situ memeriksa KTP tapi identitas. Tahu kau defenisi identitas, nah pengenalan identitasnya ini (HP). Harus tahu kami siapa kau, kalau ada rencana pembunuhan di situ (HP), emang saya kenal dengan kau,” kata Ambarita dalam video yang beredar.

Selain itu, Ambarita juga mengatakan “Kau masalah kecil saja kau permasalahkan. Biar saya ajarin kau. Makanya kau belajar, kalau kau pernah nonton cari datanya apa sih kayak gini, belajar kau, jangan bola saja tonton kau. Orang Indonesia itu harus pintar, jangan katanya katanya. Kalau enggak ada datanya little knowledge could be dangerous, sedikit pengetahuan mu akan berbahaya,” lanjutnya.

4. Diduga Langgar SOP Propam Polda Metro Jaya tengah memeriksa Aipda Ambarita terkait dugaan lakulan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) saat melakukan penggeledahan ponsel seorang remaja. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menyampaikan adanya dugaan pelanggaran SOP oleh Aipda Ambarita. "Pak Ambarita memang betul kita akui, itu ada dugaan kesalahaan SOP, sehingga sekarang ini diperiksa di Bid Propam Polda Metro Jaya," kata Yusri di Pola Mentro Jaya, Selasa (19/10/2021) Yusri mengungkapkan dugaan pelanggaran SOP yang dilakukan Aipda MP Ambarita yakni terkait pelanggaran prosedur penggeledahan. "Ada dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan karena ada ketentuan SOP untuk penggeledahan," tambahnya.