JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan negara wajib menjaga keselamatan rakyatnya dari penularan Covid-19. Karena itulah pemerintah bekerja keras dan mengambil langkah extra ordinary (luar biasa) salam penanganan wabah ini.

Hal itu dikatakan Wapres dalam seminar nasional yang digelar Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) secara virtual, Selasa (12/10/2021).

Menurut Wapres, pandemi Covid-19 telah memaksa masyarakat di berbagai belahan dunia untuk menyesuaikan diri dalam menghadapi situasi di mana kepentingan kesehatan dan kepentingan ekonomi sukar untuk dipadukan.

Terlebih lagi, dampak pandemi Covid-19 telah mengakibatkan terjadinya situasi krisis yang melanda berbagai aspek kehidupan termasuk krisis ekonomi. International Monetary Fund (IMF) dan banyak pakar menyebut bahwa pandemi Covid-19 telah menyebabkan terjadinya "crisis like no other".

"Situasi yang sama berlaku juga untuk negara dan pemerintahan kita. Negara berkewajiban menjaga keselamatan rakyatnya dari penularan wabah Covid-19, sekaligus menjaga agar rakyat tetap dapat beraktifitas dan bekerja untuk memenuhi kebutuhannya," ucap Wapres.

Oleh karena itu, Wapres mengatakan diperlukan cara yang tepat guna menjaga keseimbangan antara kepentingan kesehatan nasional dan kepentingan ekonomi nasional dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan. Misalnya penerapan protokol kesehatan, vaksinasi dan pembatasan kegiatan masyarakat di berbagai sektor usaha menurut level-level tertentu (PPKM Level 1-4), agar ekonomi dapat terus berjalan tanpa mengorbankan kesehatan masyarakat. "Kita telah sama-sama merasakan betapa pemerintah bekerja keras dan mengambil langkah-langkah extra ordinary dalam upaya menanggulangi permasalahan pandemi dan semua dampaknya," pungkas Wapres.