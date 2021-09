JAKARTA - Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua merupakan sebuah kesempatan yang sangat baik untuk membuktikan bahwa Papua sebagai bagian dari NKRI. Provinsi yang cukup maju untuk menyelenggarakan perhelatan akbar tingkat nasional.

"Kesuksesan penyelenggaraan PON XX Papua merupakan momen emas, bagi TNI-Polri, untuk membuktikan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua kondusif. Dengan demikian, maka faktor keamanan menjadi hal utama yang harus dipenuhi selama pelaksanaan PON XX Papua," tegas Panglima TNI melalui keterangan tertulis, Rabu (29/9/2021).

Keamanan yang dimaksud Panglima TNI adalah terkait dengan pengamanan venue dan seluruh jalannya pertandingan, pengamanan VVIP saat pembukaan dan penutupan, pengamanan atlet dan kontingen, pengamanan penonton serta pengamanan masyarakat.

Lebih lanjut, Panglima TNI menyampaikan, bahwa Kapolda dibantu Pangdam harus memperkuat komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dalam mengamankan PON XX.

Di tengah pandemi Covid-19, even nasional yang melibatkan ribuan orang ini memiliki risiko besar penularan Covid-19 dan juga potensi gangguan keamanan.

Oleh karena itu, Panglima TNI menekankan agar petugas mampu mengantisipasi berbagai potensi gangguan yang paling mungkin terjadi, sampai sekecil apapun.

"Pembukaan PON XX Papua nanti, akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Acara tersebut akan menjadi perhatian nasional bahkan internasional. Karena di tengah apresiasi dunia terhadap keberhasilan Indonesia menekan pandemi Covid-19, semua mata akan tertuju ke Papua sebagai tuan rumah," kata Panglima TNI.

Tentunya even ini akan menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Papua dapat menyelenggarakan even berskala nasional dan siap untuk menjadi tuan rumah even nasional lainnya. Untuk mencapai hal tersebut, Satgas Pam PON XX Papua sebagai leading pengamanan harus dapat menjamin keamanan pelaksanaan PON XX.

Keberhasilan dalam penanganan pandemi dan penyelenggaraan PON XX akan menjadi kebanggaan seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Papua. "Oleh karena itu, saya perintahkan kepada seluruh aparat keamanan agar melaksanakan tugas pengamanan di semua dimensi, fisik maupun non-fisik. Secara fisik, pastikan protokol keamanan even PON XX berjalan dengan baik. Yakinkan seluruh personel memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Meskipun aman sampai saat ini namun jangan lengah. Menyikapi potensi ancaman dan gangguan yang tentu akan berbeda di setiap tempat, pendekatan yang dilakukan harus mempertimbangkan situasi, kondisi, budaya dan kearifan lokal masing-masing daerah. "Saya yakin dengan niat tulus demi kemanusiaan dan kemajuan Papua, maka TNI-Polri bersama seluruh elemen masyarakat Papua akan mampu membawa Papua mensukseskan PON XX," kata Panglima TNI.