JAKARTA - Penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia terus membuahkan hasil. Terlihat dari penurunan kasus yang drastis per 20 September 2021 hanya menjadi 2.000-an saja per hari sejak puncak gelombang kedua pada Juli 2021 mencapai 50.000 kasus per harinya.

Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19, dr. Alexander K. Ginting mengatakan bahwa penanganan Covid-19 tidak bisa lepas dari kebijakan rem darurat melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) untuk menekan angka Covid-19.

“Memang PPKM ini salah satu role model Indonesia, ala Indonesia dalam rangka menanggulangi Covid itu sendiri. Dan kita melihat bahwa PPKM itu bisa menurunkan mobilitas. Kedua PPKM itu bisa meningkatkan kinerja Posko di tingkat Desa dan Kelurahan,” kata Alex dalam dialog secara virtual, Selasa (21/9/2021).

Baca juga: PPKM Diperpanjang hingga 4 Oktober, Kemenhub: Syarat Pelaku Perjalanan Dalam Negeri Tak Berubah

Tentu dengan PPKM, kata Alex, pemerintah maupun Satgas juga bisa melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap perilaku masyarakat untuk menggunakan 3M. “Demikian juga PPKM bisa mendorong supaya 3T dalam hal ini pelacakan kontak bisa bekerja keras terus,” tuturnya.

“Dan dengan PPKM ini, juga bisa kita gerakkan mereka yang tadinya isoman (isolasi mandiri) kemudian kita dorong ke isoter,” kata Alex.

Baca juga: Berhasil Turunkan 58% Covid-19 Dalam 2 Pekan, Indonesia Menjadi Salah Satu Terbaik di Dunia

Alex mengatakan PPKM ini dapat diartikan kerja sambil berkolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan seluruh organisasi kemasyarakatan keagamaan, kebudayaan di dalam menanggulangi pandemi. “Inilah mungkin yang tidak bisa dilihat di negara-negara lain. Jadi ini menjadi contoh bagaimana PPKM ini bisa menjadi role model untuk Indonesia yang kemudian ini bisa menjadi satu contoh bahwa PPKM ini harus dilaksanakan terus-menerus kendatipun kasus sudah mulai turun,” kata Alex. Selain itu, kata Alex, PPKM juga bisa untuk penanggulangan, PPKM ini bisa juga untuk pencegahan dan PPKM ini juga bisa digunakan untuk mengontrol supaya tidak ada lonjakan di kemudian hari.