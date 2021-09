JAKARTA - Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu (15/9/2021) siang tadi membuat mobil box tersangkut di pembatas jalanan. Meski begitu, tak terjadi kemacetan lantaran petugas langsung menanganinya.

"Kecelakaan tunggal karena hilang kendali atau out of control," ujar Kanit Laka Lantas Polres Jakarta Selatan, AKP Suharno saat dikonfirmasi, Rabu (15/9/2021).

Menurutnya, kecelakaan itu terjadi tepatnya di dekat Stasiun MRT Lebak Bulus, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kecelakaan berawal saat sang sopir box berinisial AS (30) melintas di Jalan Raya Jakarta Bogor. Saat itu, dia melaju dari arah Timur ke arah Barat dan mendadak mengalami out of control.

Lantas, tambahnya, mobil bernomor polisi B 9763 UCX tersebut menabrak pembatas jalan dan tiang MRT di bagian tengahnya hingga akhirnya tersangkut di tengah-tengahnya. Saat ini, mobil tersebut telah dievakuasi dan tak terjadi kemacetaan saat kecelakaan terjadi mengingat petugas langsung ke lokasi.

"Tak ada korban jiwa dan luka, hanya kerugian materil saja berupa kerusakan pada kendaraan," katanya.

(kha)