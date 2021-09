JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin pagi ini meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat yang diadakan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI). Ma'ruf menyambut baik kerjasama pelaksanaan program vaksinasi ini.

Menurutnya, hal ini akan semakin meningkatkan cakupan vaksinasi.

“Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas kolaborasi pentahelix yang telah dibangun, terutama dukungan dari para donatur dan sponsor sehingga kegiatan sentra vaksinasi ini dapat terlaksana,” ujarnya dikutip dari pers rilis Biro Pers Setwapres, Selasa (14/9/2021).

Dia mengatakan, vaksinasi berperan penting dalam terwujudnya keberhasilan penanganan pandemi Covid-19. Namun, pelaksanaan vaksinasi harus ditunjang kemampuan pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan upaya 3T (testing, tracing, dan treatment). Selain itu, harus didukung ketangguhan masyarakat untuk disiplin menegakkan protokol kesehatan 3M.

Ma'ruf juga berpesan agar pelaksanaan vaksinasi di Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat harus tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes). Hal ini agar tidak terciptanya klater baru penyebaran Covid-19 dari klaster sentra vaksinasi.

“Saya harap pelaksanaan sentra vaksinasi Covid-19 yang diinisiasi Iluni UI di The Media Hotel and Tower ini tetap memperhatikan dan mengutamakan protokol kesehatan, untuk menghindari terjadi klaster penularan baru,” tutur Wapres.

Sebagai informasi, dalam rangka mendukung program percepatan vaksinasi, Iluni UI bekerjasama dengan 10 ARVI yang terdiri dari RSCM, RS Fatmawati, RSPI Sulianti Saroso, RS PON, RS Soeharto Heerdjan, RSKO Jakarta, RS Persahabatan, RSJ Harapan Kita, RSAB Harapan Kita, dan RSK Dharmais, didukung Bakti Kominfo menyelenggarakan sentra vaksinasi dengan target 2.000 orang peserta per hari. Program ini dilaksanakan pada 22 Juli sampai dengan 17 September di The Media Hotel and Towers, Jakarta mulai pukul 08.00-15.00 WIB.

Sentra Vaksinasi Sinergi Sehat juga membuka layanan vaksin untuk anak-anak berusia minimal 12 tahun, peserta lanjut usia, ibu hamil, dan menyusui. Adapun beberapa jenis vaksin yang diberikan adalah vaksin Sinovac, AstraZeneca, dan Moderna.