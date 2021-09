JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memperkenalkan anggota keluarga baru yang baru saja diadopsinya. Mantan Danjen Kopassus itu membagikan kabar tersebut melalui akun Instagram resmi pribadinya @prabowo.

Ternyata yang baru saja dia adopsi adalah tiga ekor anak kucing. Ketiganya langsung diberi nama oleh Prabowo dengan nama yang serupa, yaitu Mika, Miki, dan Miko.

"Introducing our new adopted family members: Mika, Miki, and Miko," tulis Pranowo dalam keterangan foto Instagram dikutip, Senin (13/9/2021).

Dari foto yang diunggahnya, terlihat Mika, Miki, dan Miko menegok ke atas. Mereka berdiri di atas kain bermotif batik.

Ketua Umum Partai Gerindra ini memang dikenal sebagai sosok penyayang binatang. Salah satu hewan kesayangannya adalah kucing.

Selain tiga kucing baru di atas, Prabowo memiliki kucing bernama Bobby. Tak heran, jika di rumahnya terdapat beberapa kucing peliharaannya.

Unggahan itu mengundang perhatian warganet. Sampai dengan saat ini, unggahan Prabowo itu telah disukai lebih dari 210 ribu warganet dan mengundang sebanyak 6 ribu lebih komentar.

"Keren banget majikannya," tulis akun @aaaryamaulana.

"Aaaa gemoy banget pak Prabowo ini

cat lovers juga ya," kata akun @ajeng.ciska.

"Lucu sekali mashaallah," tutur akun @ikaacuuuuuu.

