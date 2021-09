TNI memiliki peran, fungsi, dan tugas yang berhubungan dengan keamanan negara. Salah satu tugasnya adalah mengamankan negara dari segala bentuk ancaman militer dari luar negeri.

Namun, tak jarang beberapa anggota TNI membantu melindungi masyarakat sekitarnya yang tengah diancam aksi kriminal. Melansir dari beberapa sumber, terdapat beberapa aksi heroik anggota TNI dalam menggagalkan tindak kriminal, seperti dirangkum pada Sabtu (11/9/2021) :

1. Pemerkosaan di Depok

Kriminalitas pemerkosaan di Depok berhasil digagalkan oleh seorang prajurit TNI dari Divisi Infanteri 1. Korban berinisial AM (18) menggunakan taksi untuk bertemu rekannya di Bekasi. Namun, sopir menodongkan pisau dan mengancam korban, serta ingin melakukan pelecehan.

AM lalu berteriak minta tolong. Teriakan tersebut didengar prajurit TNI. Ia kemudian menendang mobil taksi hingga penyok untuk menyelamatkan AM. Prajurit TNI ini berhasil menyelematkan AM. Namun, pelaku langsung kabur setelah kejadian ini.

2. Perampokan di Perbatasan Mamuju (Sulawesi Barat) dan Donggala (Sulawesi Tengah)

Seorang anggota TNI berhasil menggagalkan perampokan uang sejumlah Rp10,4 milliar. Peristiwa ini terjadi pada 11 Desember 2014. Aparat kepolisian pada saat itu meminta bantuannya untuk dapat mencegat perampok.

Anggota TNI mengusulkan untuk melakukan penyamaran. Aksi ini sangat berisiko karena dilaksanakan tanpa menggunakan senjata dan memicu perkelahian. Saat pelaku hendak mencabut senjatanya, anggota TNI berhasil menangkap dan mengikat korban. Dari kejadian ini, anggota TNI tersebut memperoleh banyak pujian.

3. Pemerkosaan di Jakarta

Seorang perempuan berinisial I hampir menjadi korban pemerkosaan dalam angkot C-01 jurusan Ciledug-Kebayoran Lama pada 23 Juli 2012. Di dalam angkot tersebut, korban dibekap tiga orang.

Baca Juga : Serba-serbi TNI Angkatan Laut di Usia Ke-76 Tahun

Namun, korban berhasil berteriak dan membuat anggota Guitor Kopassus merasa adanya kejanggalan dalam angkot tersebut. Angkot tersebut kemudian dikejar dan berhasil diberhentikan. Keempat pelaku berhasil ditangkap yang kemudian diserahkan ke petugas Polres Metro Jakarta Pusat. Atas aksinya ini, sejumlah penghargaan diberikan kepada Anggota Guitor Kopassus ini.

4. Perampokan di Bintaro Pada 2012, seorang anggota TNI menggagalkan perampokan terhadap seorang pedagang kelontong. Saat itu pedagang kelontong berteriak meminta tolong yang menyebabkan anggota TNI berpangkat pratu ini membantu korban dengan cara mengejar pelaku menggunakan sepeda motor. Namun, perampok ini dibantu oleh empat pelaku lainnya yang menunggu di sekitar lokasi kejadian. Salah satu dari empat orang ini menembak anggota TNI yang mengenai bagian bahu hingga meninggal. 5. Perampokan di Medan Kejadian perampokan di Medan berhasil digagalkan prajurit TNI yang berpangkat Pelda pada 2012. Perampokan ini sudah disadari sejak Anggota TNI ini melihat kejadian tarik-menarik tas plastik hitam antara seorang laki-laki dan orang yang berada di dalam mobil. Aksi ini sangat berbahaya karena dilakukan dengan mengejar menggunakan mobil dan nekat menabrak sepeda motor yang dikendarai pelaku. Uang rampokan berhasil diselamatkan setelah pelaku terpental. (diolah dari beberapa sumber/Ni Ketut Candra Puspita/Litbang MPI)