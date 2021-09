JAKARTA - Direktur Jendral Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik sekaligus dewan juri mengungkapkan penilaian terhadap kepala daerah yang menerima penghargaan dalam malam Inagurasi Indonesia Visionary Leaders (IVL) telah melalui proses penilaian yang amat ketat. Terdapat 15 kepala daerah yang mendapatkan penghargaan.

Selain Akmal, yang bertindak sebagai dewan juri dalam acara IVL yaitu Ketua pembina Indonesia Institut for Corporate Directorship Andi Ilham Said, Pakar Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Budi Frendisy.

"Penilaian sangat ketat kita terapkan bersama-sama. Kami berempat selalu diminta MNC untuk melakukan review dan monitoring para kepala daerah," ujar Akmal di MNC Conference Hall, iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (9/9/2021) malam.

Dia berharap, acara IVL dapat menjadi momentum untuk kepala daerah agar tetap berupaya memberikan yang terbaik bagi rakyat yang dipimpinnya. Meskipun diterpa berbagai masalah, termasuk itu pandemi Covid-19.

"Kami berharap momentum ini sebagai bentuk apresiasi pemerintah dan kolaborasi yang perlu dioptimalkan di masa yang akan datang," jelasnya.

Akmal mengatakan, sangat berterima kasih atas peran MNC Media yang selalu berkolaborasi dengan pemerintah di berbagai kesempatan. Terkhusus IVL, hal ini dapat dijadikan ruang bagi masyarakat untuk menilai kepemimpinan kepala daerah dalam menangani permasalahan yang ada.

"Kita beri ruang kepada masyarakat untuk menilai bagaimana kepala daerah memimpin, kemudian kita berikan pendidikan demokrasi yang cukup hebat. Tujuannya agar masyarakat bisa menilai siapa sebenarnya pemimpin mereka. Melalui peran media lah hal ini bisa dilakukan," katanya.

Tak lupa Akmal memberikan selamat kepada para kepala daerah yang berhasil mendulang prestasi penghargaan pada malam ini. Ke depannya, harap Akmal, para pemimpin terus bisa memberikan inovasi-inovasi karena Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang selalu berkarya.

"Selamat kepada kepala daerah terpilih dengan kategori yang ada, teruslah berkaya. indonesia membutuhkan orang seperti kalian, kita membutukan pemimpin hebat," jelasnya.

Baca Juga : Ini 15 Kepala Daerah Peraih Apresiasi Indonesia Visionary Leaders

Berikut 15 Kepala Daerah yang mendapatkan apresiasi dalam acara Indonesia Visionary Leaders (IVL) pada sesi VII dan VIII:

1. Bupati Sumedang Dr. H. Dony Ahmad Munir, S.T., M.M. dengan Apresiasi The Best Overall.

2. Bupati Banyuasin H. Askolani Jasi, Sh., Mh. dengan Apresiasi Best in Local Community Development.

3. Bupati Bantaeng Dr. H. Ilham Syah Azikin M.Si dengan Apresiasi Best in Managing Sustainable Development.

4. Wali Kota Banda Aceh H. Aminullah Usman, Se.Ak, Mm dengan Apresiasi Leader in Microfinance Empowerment Initiative.

5. Bupati Manggarai Timur Agas Andreas, Sh. M.Hum dengan Apresiasi Leader in Tourism Management Based on Local Wisdom. Wali Kota Pontianak Ir. H. Edi Rusdi, Mm.,Mt dengan Apresiasi Leader In Social Integrated Data Management. 7. Bupati Tanah Laut Drs. H. Sukamta, M.A.P dengan Apresiasi Indonesia Visionary Leader’s Certificate of Presentation. 8. Bupati Puncak Willem Wandik S.E, M.Si dengan Apresiasi Indonesia Visionary Leader’s Certificate of Presentation. 9. Bupati Majalengka Dr. H. Karna Sobahi, M.M.Pd dengan Apresiasi Indonesia Visionary Leader’s Certificate of Presentation. 10. Wali Kota Palangkaraya Fairid Naparin, S.E dengan Apresiasi Indonesia Visionary Leader’s Certificate of Presentation. 11. Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe, Sh., Mh dengan Apresiasi Best Overall. 12. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, S.E., M.M dengan Apresiasi Leader in Pandemic Data Management. 13. Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji dengan Apresiasi Leader in Smart Governance 14. Bupati Barito Kuala Hj. Noormiliyani A.S., S.H dengan Apresiasi Leader in Rural Development. 15. Bupati Maluku Barat Daya Benyamin Thomas Noach, S.T Apresiasi Indonesia Visionary Leader’s Certificate of Presentation.